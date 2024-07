ŽSR: Pri vysokých teplotách má koľajnica tendenciu sa predlžovať

Bratislava 11. júla (TASR) - Pri vysokých teplotách má železničná koľajnica tendenciu sa predlžovať. Keďže na väčšine tratí Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) sú koľajnice navzájom zvarené do dlhých pásov, musí sa zamedziť predĺženiu koľajníc, aby nedošlo k vybočeniu koľaje. Pre TASR to priblížila hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová s tým, že v súčasnosti evidujú dve vybočenia, a to v úseku Moldava nad Bodvou - Turňa nad Bodvou a Podunajské Biskupice - Nové Košariská.



"Na obidvoch úsekoch boli zavedené potrebné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti železničnej dopravy," dodala Bahylová. Ozrejmila, že pri vybočení dochádza k prekonaniu priečnych a pozdĺžnych odporov tuhosti koľaje. Stabilita koľaje je podľa nej zabezpečená predpisovým zaštrkovaním koľaje, prípadne osadením podvalových kotiev alebo opierok.



"Ďalším overeným opatrením, kedy vieme umelo znížiť teplotu koľajníc a znížiť riziko vybočenia, je náter koľajníc bielou farbou. Toto bolo aplikované na ozubnicovej železnici Štrba - Štrbské Pleso," povedala hovorkyňa. Podotkla, že veľké riziko vybočenia koľaje nastáva pri dosiahnutí teploty koľajníc 50 stupňov Celzia. Teplotu podľa slov hovorkyne pravidelne monitorujú. "Ak by nastalo riziko vybočenia koľaje, sú zavádzané prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti vlakov cez inkriminovaný úsek spravidla 30 až 50 kilometrov za hodinu," doplnila.



Bahýlová priblížila, že sa zabezpečujú preventívne opatrenia, ako sú napríklad zvýšený dohľad v úsekoch tratí s potenciálnym rizikom vybočenia koľaje, teplotné pomalé jazdy a pohotovostná činnosť pre prípadný bezodkladný zásah a opravu. "Každé vybočenie bezstykovej koľaje je vážnym ohrozením bezpečnosti železničnej prevádzky, preto je potrebné prevádzku na tejto koľaji ihneď vylúčiť a na základe posúdenia stavu koľaje a teplotnej situácie urýchlene rozhodnúť o spôsobe odstránenia vzniknutej chyby," uviedla.