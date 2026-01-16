< sekcia Ekonomika
ŽSR: Rok 2025 bol jedným z najintenzívnejších v modernizácii
Naprieč Slovenskom prebiehali rozsiahle investície do staníc, tratí aj technológií.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Rok 2025 bol pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) jedným z najintenzívnejších období v modernizácii železničnej infraštruktúry za posledné roky. Naprieč Slovenskom prebiehali rozsiahle investície do staníc, tratí aj technológií. Ako v piatok informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, spoločným cieľom investícií je zvyšovanie bezpečnosti, spoľahlivosti a komfortu v železničnej doprave pre cestujúcich aj pre dopravcov.
„Rok 2025 jasne ukázal, že systematická práca, dlhodobé plánovanie a efektívne využívanie dostupných zdrojov prinášajú konkrétne výsledky. Železnice meníme nielen technicky, ale zmysluplne a koncepčne, s dôrazom na zvyšovanie úrovne bezpečnosti, dostupnosti a budúce potreby dopravy na Slovensku,“ povedal generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj.
Jedným z kľúčových pilierov rozvoja železničnej infraštruktúry a zvyšovania bezpečnosti v roku 2025 bola implementácia systému GSM-R na úseku Varín - Košice - Čierna nad Tisou. ŽSR uviedli, že touto investíciou na jednom z hlavných železničných koridorov dosiahli štandard vyspelých európskych železničných sietí.
Rovnaký štandard bezpečnosti predstavuje aj zavádzanie systému ETCS. V súčasnosti je tento systém v prevádzke na viac ako 220 kilometroch tratí, pričom ďalších približne 210 kilometrov je v rôznych fázach realizácie alebo prípravy. ETCS zvyšuje bezpečnosť železničnej dopravy tým, že umožňuje nepretržitý dohľad nad pohybom vlakov, automatické zásahy pri prekročení rýchlosti a výrazne znižuje riziko ľudskej chyby.
Implementácia ETCS podľa ŽSR prebieha postupne na najvyťaženejších úsekoch železničnej siete a je úzko previazaná s modernizáciou tratí či obnovou zabezpečovacích zariadení. Cieľom ŽSR je vytvoriť jednotné, interoperabilné a bezpečné prostredie pre železničnú dopravu v rámci celej Európskej únie (EÚ).
Rok 2025 patril k najsilnejším aj z hľadiska ukončených investičných projektov. ŽSR dokončili viacero zásadných modernizácií železničnej infraštruktúry zameraných najmä na modernizáciu tratí, elektrifikáciu, obnovu železničného zvršku, ale aj zvýšenie priepustnosti hlavných koridorov. Projekty boli financované z viacerých zdrojov EÚ, najmä z Programu Slovensko, Plánu obnovy a odolnosti SR a Nástroja na prepájanie Európy, vrátane príspevkov zo štátneho rozpočtu.
„Historicky silný rok 2025 ukázal, že keď spájame dobrú prípravu projektov s efektívnym využitím európskych zdrojov, výsledkom sú modernizované trate, elektrifikácia a technológie, ktoré zásadne zvyšujú bezpečnosť železničnej dopravy. Železničná infraštruktúra sa mení tak, aby bola interoperabilná, spoľahlivá a konkurencieschopná v rámci Európy,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy (MD) SR Denisa Žiláková.
Realizované investície podľa ŽSR vytvorili pevný základ pre ďalší rozvoj železničnej siete, a zároveň umožnili ukončenie viacerých dlhodobých výluk, ktoré v minulosti obmedzovali železničnú dopravu.
