ŽSR rokujú o financovaní trate na Liptove, zmluvu podpíšu po prísľube
Železničiari vyhlásili súťaž v januári 2025, pri vyhlásení verejného obstarávania plánovali trvanie stavebných prác na 1644 dní, teda 4,5 roka.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v súvislosti s projektom modernizácie, resp. preložky traťového úseku Liptovský Hrádok - Paludza momentálne rokujú s Ministerstvom dopravy SR o poskytnutí finančného krytia z Kohézneho fondu Európskej únie. „Podpis zmluvy o dielo bude nasledovať, až keď budeme mať prisľúbené finančné krytie,“ uviedla pre TASR hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Železnice určili za úspešného uchádzača v súťaži o modernizáciu uvedeného liptovského úseku trate Združenie TSS-HT Železnica Liptov zložené zo spoločností TSS Grade (vedúci člen) a Hochtief SK. Spomedzi troch uchádzačov predložilo najnižšiu ponuku vo výške zhruba 534,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). ŽSR informovali o výsledku vyhodnotenia ponúk na webe pre verejné obstarávanie s tendrovou dokumentáciou josephine.proebiz.com.
Oproti pôvodnej predpokladanej hodnote stavebných prác za vyše 862 miliónov eur bez DPH je v súťaži predložená najnižšia cena bez DPH nižšia takmer o 328 miliónov eur alebo o 38 %.
„Komisia ŽSR posúdila ponuku úspešného uchádzača aj v kontexte aspektu mimoriadne nízkej ceny, pričom nekvalifikovala danú ponuku ako mimoriadne nízku. Prihliadala primárne na porovnanie predložených ponúk,“ poznamenala Lániková.
Realizovateľnosť zákazky za ponúkanú cenu úspešného uchádzača podľa komisie osvedčujú všetky predložené ponuky. „Ponuka uchádzača na prvom mieste nie je nižšia o viac ako 10 % oproti druhej najnižšej ponuke (je nižšia len o 8,5 %) a rovnako nie je nižšia o viac ako 15 % ako aritmetický priemer ostatných ponúk (je nižšia len o 12,4 %),“ uviedla komisia. Oproti tretej ponuke je víťazná ponuka nižšia o 15,93 %. Rozdiely 8 až 16 % oproti ďalším dvom ponukám sú podľa ŽSR v stavebných zákazkách normálne.
Združenie Paludza, v ktorom sú spoločnosti Tempra, Doprastav a Váhostav, v súťaži predložilo druhú najnižšiu ponuku vo výške 584,25 milióna eur. Združenie Liptovský Hrádok - Paludza, zložené zo spoločností Strabag, Subterra, Eurovia CZ, Eurovia Železniční stavby, OHLA ŽS, AŽD Praha a Elektrizace železnic Praha, navrhlo cenu 635,8 milióna eur bez DPH. Uchádzači predkladali ponuky do 6. marca 2026.
Zdravé súťažné prostredie podľa ŽSR vedie k výraznej úspore oproti plánovaným predpokladom, čo je cieľom verejného obstarávania.
ŽSR určili predpokladanú hodnotu zákazky na modernizáciu úseku Liptovský Hrádok - Paludza na základe rozpočtu odborne spôsobilej osoby - nezávislého projektanta. „V priebehu verejného obstarávania dochádzalo k zmenám v opise predmetu zákazky, ako aj úpravám výkazu výmer. Na základe týchto zmien však nedochádzalo už k formálnej úprave predpokladanej hodnoty zákazky, keďže jej účelom je primárne zvoliť správny postup obstarávania,“ vysvetlila Lániková.
Železničiari vyhlásili súťaž v januári 2025, pri vyhlásení verejného obstarávania plánovali trvanie stavebných prác na 1644 dní, teda 4,5 roka. Investíciu by chceli financovať plne alebo čiastočne zo zdrojov Európskej únie. Ide o súčasť modernizácie trate Žilina - Košice.
