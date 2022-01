Bratislava 7. januára (TASR) - Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) sa v minulom roku darilo zlepšovať železničnú infraštruktúru. Uviedol to generálny riaditeľ ŽSR Miloslavy Havrila.



Stav infraštruktúry nie je podľa neho taký, ako by si ľudia želali. Merací vlak vyhodnotil, že až tretina koľají je v nevyhovujúcom stave. Situácia sa však postupne zlepšuje, pomohlo aj dofinancovanie vo výške 57 miliónov eur.



"Mohli sme zrealizovať tie plánované výkony, ktoré súvisia s odstraňovaním porúch. Prechodné obmedzenia traťových rýchlostí v priebehu celého roka kulminovali, celková dĺžka sa blížila k 200 kilometrom. Tú sme ale znížili a dnes máme asi 107 kilometrov pomalých ciest, ktoré ale nemajú až taký dopad na plnenie grafikonu, ako to bolo predtým. Tie peniaze majú obrovský prínos," povedal Havrila v bilančnom rozhovore pre Youtube kanál ministerstva dopravy.



Keďže tieto opravy sa diali najmä v druhej polovici roka, prínos sa podľa neho výraznejšie prejaví až v roku 2022. Nelichotivé štatistiky za uplynulý rok by sa tak už nemali opakovať.



"Rok 2021 je prelomový v tom, že také nízke hodnotenie ako teraz sme nikdy nemali. Plnenie grafikonu máme na úrovni 89 %, čo je veľmi výrazné neplnenie, a to má dopad aj na meškanie vlakov. V tomto roku sme prvýkrát nesplnili ani tzv. podielový grafikon. To svedčí o tom, že stav infraštruktúry nie je taký, ako by sme si želali," dodal Havrila.