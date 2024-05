Železnice Slovenskej republiky sa vlani dostali z výraznej straty

Bratislava 6. mája (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vlani výrazne zlepšili svoje hospodárenie. Zo straty vyše 78 miliónov eur v roku 2022 sa dostali do zisku 2,14 milióna eur. Vyplýva to z účtovnej závierky ŽSR zverejnenej v Registri účtovných závierok.



"Strata ŽSR v roku 2022 bola spôsobená najmä vysokou tvorbou rezerv na odstránenie environmentálnych záťaží vo výške približne 54 miliónov eur a stratou z nákupu a predaja trakčnej elektriny. V roku 2023 ŽSR už neboli tvorené rezervy na environmentálne záťaže a vzhľadom na situáciu pri nákupe a predaji elektriny boli aj zmluvy s odberateľmi trakčnej elektriny uzatvorené s inými podmienkami ako v roku 2022," priblížila hospodárske výsledky hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová.



ŽSR v minulom roku dosiahli celkové tržby vo výške 210,8 milióna eur a ostatné prevádzkové výnosy 510,2 milióna eur. Čistý obrat za služby dosiahol 204,5 milióna eur a tržby za tovar dosiahli 94.000 eur.



Náklady železníc, v ktorých je zarátaná napríklad spotreba energie, náklady na služby či osobné náklady, vlani klesli na necelých 712,6 milióna eur. Oproti roku 2022 sa znížili o takmer 137,4 milióna eur.



Či sa lepšie hospodárske výsledky odrazia aj na investíciách do železničnej infraštruktúry, Bahýlová nespresnila. Pripomenula, že ŽSR sú subjektom verejnej správy, ktorého príjmy a výdavky sú napojené na štátny rozpočet. "Preto ŽSR, či už v oblasti prevádzky alebo investícií, sa musia riadiť limitmi verejných výdavkov stanovených v rozpočte verejnej správy," uzavrela hovorkyňa ŽSR.