ŽSR spracúvajú návrh implementačného plánu v súlade s auditom ÚHP

Bratislava 22. októbra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v súčasnosti pracujú na návrhu implementačného plánu v súlade s odporúčaniami auditu Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) s názvom Lepšie fungovanie ŽSR. V reakcii na kritiku zo strany opozičného hnutia OĽaNO to uviedol hovorca ŽSR Michal Lukáč.



Na návrhu plánu spolupracujú ŽSR so zástupcami ministerstva dopravy a Implementačnej jednotky Úradu vlády SR. Ukončenie prípravy plánu predpokladajú do konca tohto roka, a to vrátane jeho schválenia orgánmi ŽSR a rezortom dopravy.



Analýza fungovania ŽSR, ktorú vypracoval ÚHP, podľa OĽaNO ukázala plytvania a možnosti úspor v štátnom podniku za desiatky miliónov eur. ŽSR sa však podľa hnutia rozhodli audit "bojkotovať".



Vedenie ŽSR vníma rezervy vo fungovaní firmy. Tie sú však podľa Lukáča dôsledkom investičného a prevádzkového dlhu z minulosti. "Ako generálny riaditeľ a v prvom rade ekonóm mám zodpovednosť za fungovanie ŽSR a na politikárčení sa nebudem zúčastňovať. Dôraz, naopak, kladiem na strategické smerovanie firmy a zabezpečenie systémového financovania," podotkol generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč.



ŽSR odmietajú šírenie poplašných správ a dezinterpretáciu faktov. "Za posledné roky ŽSR kontinuálne zvyšovali objem prostriedkov do údržby a opráv tratí a infraštruktúry. Potvrdzujú to čísla: v roku 2016 ŽSR investovali 65 miliónov eur, v roku 2017 takmer 78 miliónov eur, v roku 2018 už 82 miliónov eur a za prvých deväť mesiacov tohto roka 52,5 milióna eur," vyčíslil hovorca.



Zároveň zdôraznil, že došlo k radikálnemu zníženiu obmedzení traťovej rýchlosti, ktoré zapríčiňujú meškania. Vzhľadom na súčasnú intenzitu prác ŽSR predpokladajú, že do konca tohto roka budú odstránené všetky prechodné obmedzenia na koridorovej trati Bratislava – Žilina – Košice s výnimkou úsekov trate, kde sa realizuje modernizácia.