Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. marec 2026
< sekcia Ekonomika

ŽSR: Správou rezortu dopravy k nehode pri Pezinku sa zaoberáme

.
Na snímke vlak Ex 620 nasledujúci deň po zrážke s vlakom REX (nie je na snímke) pri Pezinku v pondelok 10. novembra 2025. Vlak REX 1814 (z Nitry do Bratislavy) sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620 v nedeľu 9. novembra. Foto: TASR - Michal Svítok

Novembrovú zrážku vlakov pri Pezinku spôsobilo individuálne zlyhanie jednotlivca. Vyplýva to zo správy k vyšetrovaniu vlakovej nehody, ktorú zverejnilo MD SR.

Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa správou Ministerstva dopravy (MD) SR k vyšetrovaniu vlakovej nehody pri Pezinku zaoberajú a analyzujú jej znenie. Ide najmä o odporúčania týkajúce sa vyššej úrovne komunikácie medzi zamestnancami ŽSR pri vzniku mimoriadnych situácií v prevádzke. Pre TASR to uviedla hovorkyňa železníc Petra Lániková.

„Odhliadnuc od vydania záverečnej správy, bezprostredne po nehodovej udalosti ŽSR zvýšili kontrolnú činnosť dopravných zamestnancov v prevádzke. Aj v tomto prípade rovnako platí, že príčiny vzniku vážnej nehodovej udalosti sú predmetom pravidelných školení a poučení našich zamestnancov,“ priblížila Lániková.

Novembrovú zrážku vlakov pri Pezinku spôsobilo individuálne zlyhanie jednotlivca. Vyplýva to zo správy k vyšetrovaniu vlakovej nehody, ktorú zverejnilo MD SR. Záverom vyšetrovania je, že príčinou nehody bolo nerešpektovanie návesti Stoj, ktorá zakazovala odjazd zo stanice. Žiadne systémové zlyhanie pri vyšetrovaní nebolo zistené. Z vyšetrovania vyplynuli aj bezpečnostné odporúčania pre dopravcu ZSSK aj manažéra infraštruktúry ŽSR.

Pri Pezinku došlo 9. novembra 2025 k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Pri zrážke sa zranilo 127 osôb, z toho 23 ťažko. Celková škoda presiahla tri milióny eur.
.

