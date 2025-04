ŽSR spustili na svojich tratiach nový systém výmeny údajov

Bratislava 14. apríla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) spustili nový Komplexný interoperabilný systém (KIS), ktorý zjednotí výmenu údajov v rámci železničnej dopravy a zosúladí ho s požiadavkami Európskej komisie. Správca železničnej infraštruktúry sa tak pripojil k zjednotenému spôsobu, akým si medzi sebou európski manažéri železničnej infraštruktúry a dopravcovia z rôznych krajín vymieňajú dáta. V pondelok o tom informovali ŽSR.



„Zavedenie systému KIS predstavuje významný krok v digitalizácii železničného sektora na Slovensku a zároveň podporuje integráciu slovenských železníc do jednotného európskeho železničného priestoru,“ vyzdvihol generálny riaditeľ ŽSR Alexander Sako.



Spustením KIS sa zaviedli aplikácie a procesy pre nákladnú aj osobnú dopravu. Slovensko chcelo tieto pravidlá zaviesť už v roku 2020, no keďže sa požiadavky Európskej komisie stále vyvíjali, podnik musel upraviť a rozšíriť vlastné prevádzkové aplikácie, ktoré neboli kompatibilné s tými európskymi. Zmena sa dotkne viacerých kľúčových aplikácií, a to od elektronických dopravných denníkov cez vlakový dispečerský systém, traťovú polohu vlakov až po pôvodný systém PIS, ktorý sa využíva na fakturáciu za použitie železničnej infraštruktúry.



ŽSR nový systém otestovali, no až reálna prevádzka podľa nich ukáže, či sa v testoch podarilo odstrániť všetky chyby. Podnik nevylúčil, že sa môžu vyskytnúť väčšie či menšie problémy, no tie by nemali vyvolať kolaps železničnej dopravy ani neplánované zastavenie vlakov.



Nový systém podľa ŽSR ocenia aj cestujúci, ktorí dostanú všetky informácie na jednom mieste. V súčasnosti si môže cestujúci zistiť, kde sa jeho vlak nachádza, pomocou sledovania aktuálnej polohy vlaku, ktorú nájde na webovej stránke spoločnosti. „Vďaka štandardom TSI budeme môcť množstvo informácií v aplikácii ešte rozšíriť, napríklad aj o aktuálne radenie vlaku či služby v ňom poskytnuté,“ dodali ŽSR.



Aj tieto údaje sú síce dnes dostupné, ale len na staniciach, no s využitím TSI bude cestujúci vždy vidieť tieto informácie aj online. Cestujúci tak bude presne vedieť, či sa vo vlaku nachádza reštauračný alebo tichý vozeň, prípadne či sa nezmenilo číslovanie vozňov, a vyhne sa tak nepríjemným prekvapeniam vo vlaku. Okrem meškania vlaku a jeho dôvodoch pribudnú aj informácie o aktuálnych výlukách, aby sa cestujúci vedel vopred pripraviť.