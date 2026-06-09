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ŽSR ukončili modernizáciu priecestia na trati Levice - Štúrovo
Celková hodnota zmluvy dosiahla 948.000 eur bez DPH. ŽSR získali financie z európskych zdrojov, konkrétne z plánu obnovy a odolnosti.
Autor TASR
Tekovské Lužany 9. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dokončili modernizáciu železničného priecestia na trati Levice - Štúrovo v blízkosti stanice Tekovské Lužany. Projekt priniesol nové moderné zabezpečovacie technológie, ktoré výrazne zvýšia bezpečnosť železničnej aj cestnej dopravy v tomto úseku, informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Celková hodnota zmluvy dosiahla 948.000 eur bez DPH. ŽSR získali financie z európskych zdrojov, konkrétne z plánu obnovy a odolnosti.
Stavebné práce sa realizovali na železničnej stanici Tekovské Lužany a v priľahlých traťových úsekoch na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati s traťovou rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu. Hlavným predmetom projektu bola výstavba nového priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) na železničnom priecestí a modernizácia staničného zabezpečovacieho zariadenia (SZZ) v Tekovských Lužanoch.
Na priecestí vybudovali nové priecestné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie vybavené štyrmi výstražníkmi bez aktívnej signalizácie a dvomi polovičnými závorami. Súčasne inštalovali nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie, ktoré umožňuje diaľkové ovládanie určených výhybiek prostredníctvom prestavníkov, čím sa zabezpečí efektívnejšie riadenie prevádzky vrátane automatického stavania prioritných vlakových ciest po koľaji č. 1 počas výluk dopravnej služby.
Vybudovali aj nové oznamovacie zariadenie, technologický kontajner pre technológiu PZZ a SZZ, novú nízkonapäťovú prípojku, pracovisko obsluhy v dopravnej kancelárii, ako aj nové vonkajšie káblové rozvody a návestidlá či prestavníky na určených výhybkách i snímače kolies. Súčasťou stavby boli tiež úpravy dopravného značenia a priľahlej cestnej komunikácie.
Po ukončení prevádzkového overovania sa v rámci projektu odstránia pôvodné prvky zabezpečovacieho zariadenia a vykonajú ďalšie úpravy železničného zvršku vrátane zrušenia izolovaných stykov koľajových obvodov.
Od 1. apríla tohto roka je stavba uvedená do režimu predčasného užívania. Toto obdobie, počas ktorého prebieha prevádzkové overovanie nových technológií, potrvá približne jeden rok. Po jeho úspešnom ukončení a kladnom vyhodnotení výsledkov bude stavba skolaudovaná.
Celková hodnota zmluvy dosiahla 948.000 eur bez DPH. ŽSR získali financie z európskych zdrojov, konkrétne z plánu obnovy a odolnosti.
Stavebné práce sa realizovali na železničnej stanici Tekovské Lužany a v priľahlých traťových úsekoch na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati s traťovou rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu. Hlavným predmetom projektu bola výstavba nového priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) na železničnom priecestí a modernizácia staničného zabezpečovacieho zariadenia (SZZ) v Tekovských Lužanoch.
Na priecestí vybudovali nové priecestné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie vybavené štyrmi výstražníkmi bez aktívnej signalizácie a dvomi polovičnými závorami. Súčasne inštalovali nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie, ktoré umožňuje diaľkové ovládanie určených výhybiek prostredníctvom prestavníkov, čím sa zabezpečí efektívnejšie riadenie prevádzky vrátane automatického stavania prioritných vlakových ciest po koľaji č. 1 počas výluk dopravnej služby.
Vybudovali aj nové oznamovacie zariadenie, technologický kontajner pre technológiu PZZ a SZZ, novú nízkonapäťovú prípojku, pracovisko obsluhy v dopravnej kancelárii, ako aj nové vonkajšie káblové rozvody a návestidlá či prestavníky na určených výhybkách i snímače kolies. Súčasťou stavby boli tiež úpravy dopravného značenia a priľahlej cestnej komunikácie.
Po ukončení prevádzkového overovania sa v rámci projektu odstránia pôvodné prvky zabezpečovacieho zariadenia a vykonajú ďalšie úpravy železničného zvršku vrátane zrušenia izolovaných stykov koľajových obvodov.
Od 1. apríla tohto roka je stavba uvedená do režimu predčasného užívania. Toto obdobie, počas ktorého prebieha prevádzkové overovanie nových technológií, potrvá približne jeden rok. Po jeho úspešnom ukončení a kladnom vyhodnotení výsledkov bude stavba skolaudovaná.