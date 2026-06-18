< sekcia Ekonomika
ŽSR Ukončili projekt na priepustnosť trate Bratislava-Rača - Leopoldov
Projekt predstavuje významný krok v riadení železničnej dopravy na jednom z najvyťaženejších úsekov slovenskej železničnej siete.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili projekt zvýšenia priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov, vďaka ktorému bude možné v budúcnosti prevádzkovať viac vlakov v kratších intervaloch. Cestujúci na západnom Slovensku pocítia výhody modernejšieho riadenia železničnej dopravy, informovala vo štvrtok hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Projekt predstavuje významný krok v riadení železničnej dopravy na jednom z najvyťaženejších úsekov slovenskej železničnej siete. Jeho hlavným cieľom bolo zvýšenie kapacity trate tak, aby mohla vyhovieť požiadavkám plánu dopravnej obslužnosti a umožnila prevádzku väčšieho počtu vlakov v kratších časových intervaloch.
„Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov je dôležitým predpokladom pre zabezpečenie ponuky vlakových trás podľa potrieb dopravcov v osobnej a nákladnej doprave. Ide o projekt, ktorý vznikol v spolupráci Ministerstva dopravy SR a ŽSR. Jeho cieľom bolo zvýšiť efektívnosť a operatívnosť riadenia železničnej dopravy na tomto úseku koridoru,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj.
Súčasná priepustnosť trate už nezodpovedala novým požiadavkám na rozsah dopravy, preto bolo jej zvýšenie odporučené aj metodikou určovania priorít. Realizované riešenie spočívalo najmä vo vytvorení viacerých traťových oddielov prostredníctvom modernizácie hardvérových a softvérových častí zabezpečovacích zariadení. Rozdelením medzistaničných úsekov na dva až tri traťové oddiely sa výrazne zvýšila kapacita trate bez potreby rozsiahlych stavebných zásahov do železničného telesa.
„Plán obnovy a odolnosti, vďaka ktorému dostalo Slovensko jedinečnú príležitosť získať 6,4 miliardy eur z európskych zdrojov na investície a reformy, prináša konkrétne výsledky aj pre cestujúcich v železničnej doprave,“ priblížil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano. „Projekt zvýšenia priepustnosti železničnej trate Bratislava-Rača - Leopoldov zlepší plynulosť vlakovej dopravy a pomôže znížiť riziko meškaní, čo ocenia najmä cestujúci. Aj vďaka európskej solidarite sa cesta vlakom na Slovensku stáva ekologickejšou, efektívnejšou a dostupnejšou pre ľudí,“ dodal.
Súčasťou projektu bola aj modernizácia technologického zázemia riadenia dopravy. Dispečeri už využívajú obnovenú technológiu Centra riadenia dopravy v Trnave pre úsek od Bratislavy-Rače až po Nové Mesto nad Váhom. V rámci projektu bol zároveň nasadený nový ovládací a riadiaci systém Iltis N, modernizovaný prenosový systém a vykonali sa úpravy zabezpečovacieho zariadenia, čím sa trať pripravila na ďalší rozvoj európskeho systému riadenia vlakov ETCS.
Významným prínosom projektu sú podľa ŽSR aj nové informačné zariadenia pre cestujúcich v celom dotknutom úseku. Modernizované boli informačné systémy a rozhlasové zariadenia, ktoré prispejú k lepšej informovanosti cestujúcej verejnosti a vyššiemu komfortu cestovania.
Projekt predstavuje významný krok v riadení železničnej dopravy na jednom z najvyťaženejších úsekov slovenskej železničnej siete. Jeho hlavným cieľom bolo zvýšenie kapacity trate tak, aby mohla vyhovieť požiadavkám plánu dopravnej obslužnosti a umožnila prevádzku väčšieho počtu vlakov v kratších časových intervaloch.
„Zväčšenie priepustnosti trate Bratislava-Rača - Leopoldov je dôležitým predpokladom pre zabezpečenie ponuky vlakových trás podľa potrieb dopravcov v osobnej a nákladnej doprave. Ide o projekt, ktorý vznikol v spolupráci Ministerstva dopravy SR a ŽSR. Jeho cieľom bolo zvýšiť efektívnosť a operatívnosť riadenia železničnej dopravy na tomto úseku koridoru,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj.
Súčasná priepustnosť trate už nezodpovedala novým požiadavkám na rozsah dopravy, preto bolo jej zvýšenie odporučené aj metodikou určovania priorít. Realizované riešenie spočívalo najmä vo vytvorení viacerých traťových oddielov prostredníctvom modernizácie hardvérových a softvérových častí zabezpečovacích zariadení. Rozdelením medzistaničných úsekov na dva až tri traťové oddiely sa výrazne zvýšila kapacita trate bez potreby rozsiahlych stavebných zásahov do železničného telesa.
„Plán obnovy a odolnosti, vďaka ktorému dostalo Slovensko jedinečnú príležitosť získať 6,4 miliardy eur z európskych zdrojov na investície a reformy, prináša konkrétne výsledky aj pre cestujúcich v železničnej doprave,“ priblížil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano. „Projekt zvýšenia priepustnosti železničnej trate Bratislava-Rača - Leopoldov zlepší plynulosť vlakovej dopravy a pomôže znížiť riziko meškaní, čo ocenia najmä cestujúci. Aj vďaka európskej solidarite sa cesta vlakom na Slovensku stáva ekologickejšou, efektívnejšou a dostupnejšou pre ľudí,“ dodal.
Súčasťou projektu bola aj modernizácia technologického zázemia riadenia dopravy. Dispečeri už využívajú obnovenú technológiu Centra riadenia dopravy v Trnave pre úsek od Bratislavy-Rače až po Nové Mesto nad Váhom. V rámci projektu bol zároveň nasadený nový ovládací a riadiaci systém Iltis N, modernizovaný prenosový systém a vykonali sa úpravy zabezpečovacieho zariadenia, čím sa trať pripravila na ďalší rozvoj európskeho systému riadenia vlakov ETCS.
Významným prínosom projektu sú podľa ŽSR aj nové informačné zariadenia pre cestujúcich v celom dotknutom úseku. Modernizované boli informačné systémy a rozhlasové zariadenia, ktoré prispejú k lepšej informovanosti cestujúcej verejnosti a vyššiemu komfortu cestovania.