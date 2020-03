ŽSR upravujú pracovný čas a podmienky niektorých zamestnancov

Bratislava 16. marca (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v krajine upravujú pracovný čas a pracovné podmienky niektorých zamestnancov, najmä administratívnych pracovníkov. Informoval o tom manažér komunikácie ŽSR Dávid Bozsaky.



Na základe metodického pokynu generálneho riaditeľa ŽSR Igora Poláka môžu riaditelia odborov generálneho riaditeľstva a vnútorných organizačných jednotiek ŽSR podľa vlastného rozhodnutia upraviť v období od 14. marca až do odvolania pracovný čas a pracovné podmienky niektorých zamestnancov. Týka sa to zamestnancov, ktorým to povaha práce umožňuje, teda najmä administratívnych pracovníkov.