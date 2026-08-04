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ŽSR v extrémnych horúčavách pre bezpečnosť znižuje traťovú rýchlosť
Cestujúci vlakmi musia aj v utorok rátať s meškaním.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Cestujúci vlakmi musia aj v utorok rátať s meškaním, dôvodom je znížená rýchlosť. Ide o jedno z bezpečnostno-preventívnych opatrení, ktoré Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zavádzajú v prípade, že Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlási výstrahu tretieho stupňa pred vysokými teplotami.
„V čase od 10.00 do 21.00 h platí prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na maximálne 80 km/h, uplatňuje sa najmä na tratiach s vyššou traťovou rýchlosťou,“ pripomenula hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Upozornila, že na niektorých úsekoch, predovšetkým na vedľajších tratiach, však môže byť rýchlosť vzhľadom na aktuálny technický stav trate a potrebu zachovania bezpečnosti železničnej prevádzky znížená aj výraznejšie.
Cestujúcu verejnosť preto v mene ŽSR prosí o trpezlivosť a pochopenie možných predĺžení cestovných časov, zdôrazňuje však prioritu bezpečnosti. „Cieľom týchto opatrení je minimalizovať riziko poškodenia železničnej infraštruktúry a predovšetkým zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vlakov,“ zdôraznila Lániková.
Poukázala na to, že obdobné opatrenia prijímajú v dôsledku extrémnych horúčav správcovia železničnej infraštruktúry aj v iných európskych krajinách.
V utorok do 20.00 h platí pre veľkú časť územia Slovenska najvyššia výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Podľa webu SHMÚ sa popoludní teploty na viacerých miestach priblížili k 40 stupňom Celzia.
„V čase od 10.00 do 21.00 h platí prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na maximálne 80 km/h, uplatňuje sa najmä na tratiach s vyššou traťovou rýchlosťou,“ pripomenula hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Upozornila, že na niektorých úsekoch, predovšetkým na vedľajších tratiach, však môže byť rýchlosť vzhľadom na aktuálny technický stav trate a potrebu zachovania bezpečnosti železničnej prevádzky znížená aj výraznejšie.
Cestujúcu verejnosť preto v mene ŽSR prosí o trpezlivosť a pochopenie možných predĺžení cestovných časov, zdôrazňuje však prioritu bezpečnosti. „Cieľom týchto opatrení je minimalizovať riziko poškodenia železničnej infraštruktúry a predovšetkým zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vlakov,“ zdôraznila Lániková.
Poukázala na to, že obdobné opatrenia prijímajú v dôsledku extrémnych horúčav správcovia železničnej infraštruktúry aj v iných európskych krajinách.
V utorok do 20.00 h platí pre veľkú časť územia Slovenska najvyššia výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Podľa webu SHMÚ sa popoludní teploty na viacerých miestach priblížili k 40 stupňom Celzia.