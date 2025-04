ŽSR v minulom roku hospodárili s čistým ziskom 8,8 milióna eur

Bratislava 17. apríla (TASR) - Železnice SR (ŽSR) vlani hospodárili so ziskom po zdanení vo výške 8,8 milióna eur. Oproti roku 2023 stúpli ŽSR výnosy, ale aj vynaložené náklady, a to najmä v oblasti osobných nákladov. Vyplýva to z účtovnej závierky ŽSR zverejnenej v Registri účtovných závierok.



Výnosy z prevádzkovej činnosti dosiahli za minulý rok hodnotu 775,9 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu roku stúpli o takmer 55 miliónov eur. Celkové tržby ŽSR vlani dosiahli 199,6 milióna eur.



Náklady na prevádzkovú činnosť minulý rok dosiahli 765,7 milióna eur. Oproti roku 2023 sa zvýšili o 53 miliónov eur. Spôsobili to najmä zvýšené osobné náklady, ktoré vlani dosiahli 376 miliónov eur.



Podľa výročnej správy ŽSR vyplatené mzdové náklady za minulý rok dosiahli výšku 253,3 milióna eur. V porovnaní s rokom 2023 ide o nárast o viac ako 22 miliónov eur.



Investičné náklady ŽSR v roku 2024 dosiahli 406 miliónov eur. Z toho do modernizácie, rekonštrukcie a výstavby železničnej infraštruktúry išlo 391 miliónov eur. Zvyšok tvorili v najväčšej miere vyvolané investície, ale aj investície do bezpečnosti prevádzky, skvalitňovania služieb pre železničné podniky či automatizácie riadenia dopravy.