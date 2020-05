V tendri modernizácie uzla Žilina uspelo združenie na čele so Strabag

Bratislava 29. mája (TASR) – Víťazom tendra na dostavbu zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina sa stalo združenie na čele s firmou Strabag. Ďalšími členmi sú Eurovia CS, Subterra a AŽD. Úspešný uchádzač ponúkol cenu 323,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Zákazku však ešte nemá istú, keďže ostatné firmy sa môžu odvolať.



Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Na výsledok tendra upozornil Denník N. Druhá v poradí skončila v súťaži skupina v zložení TSS Grade, Doprastav, Porr, Váhostav-SK a Elektrizace železnic Praha, ktoré ponúkli 328,1 milióna eur. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pôvodne predpokladali, že zákazka bude stáť viac ako 350 miliónov eur.



Ako uvádzajú ŽSR, jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Denník N poukázal tiež na to, že ak by železničiari zákazku dotiahli do konca, išlo by o ich druhú najväčšiu železničnú zákazku v histórii. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina. Touto akciou by sa mala ukončiť modernizácia úseku medzi Bratislavou a Žilinou.