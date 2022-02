ŽSR vyhlásili súťaž na štúdiu vysokorýchlostnej trate prepojenia V4

Bratislava 7. februára (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili súťaž na národnú štúdiu uskutočniteľnosti vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín V4. Cenu odhadujú na 1,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.



Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie národnej štúdie uskutočniteľnosti pre traťové úseky na území Slovenskej republiky v rámci medzinárodného projektu Vysokorýchlostné železničné prepojenie krajín V4 Budapešť - Bratislava - Praha - Varšava.



"Štúdia uskutočniteľnosti navrhne súbor špecifických opatrení potvrdených zberom dát a analýzami a identifikuje zoznam riešení, ktoré by mohli byť posúdené a ďalej pripravované a realizované v krátkodobom, strednodobom, prípadne dlhodobom výhľade," uvádza sa v oznámení.



ŽSR požadujú spracovať dopravne, technicky, ekonomicky a environmentálne obhájiteľné riešenia plniace ciele projektu a navrhnúť optimálny prevádzkový koncept pre každé navrhnuté technické riešenie. Chcú tiež posúdiť a zdôvodniť potrebu realizácie nových železničných staníc alebo zastávok v nových lokalitách, ale napríklad aj posúdiť nové možnosti funkčného využitia existujúcej železničnej siete po výstavbe novej trate. Zákazka zahŕňa okrem iného aj spracovanie kapacitnej analýzy existujúcej železničnej infraštruktúry uzla Bratislava a trate Devínska Nová Ves – Kúty – slovensko-česká štátna hranica.



Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 28. marca tohto roka.