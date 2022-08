ŽSR vyhlásili tender na modernizáciu trate Poprad-Tatry – Vydrník

Bratislava 4. augusta (TASR) - Modernizácia severnej železničnej trasy bude pokračovať úsekom Poprad-Tatry – Vydrník. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na ňu vypísali tender v hodnote takmer 221 miliónov eur. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.



"Cieľom stavby je modernizácia železničnej infraštruktúry v úseku Poprad Tatry (mimo) – Vydrník (vrátane), ako aj prestavba existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zlepšenia jej technického vybavenia a použiteľnosti, a to zabudovaním moderných a progresívnych prvkov, a tým zlepšenia jej parametrov," priblížila s tým, že celkovo ide o úsek trate v dĺžke 14,217 kilometra. Predpokladaná doba realizácie projektu je 990 dní od odovzdania prvého staveniska. Modernizácia trate má zvýšiť komfort a plynulosť jazdy a znížiť negatívne účinky dopravy na okolité prostredie.



Úsek železničnej trate Poprad-Tatry – Vydrník je súčasťou dvojkoľajnej železničnej trate Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica s Ukrajinou. Tá je súčasťou trasy E 40 podľa Európskej dohody o medzinárodných železničných magistrálach a tiež Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy. "Železničná infraštruktúra na trati sa blíži k hranici svojej životnosti a SR je povinná do roku 2030 splniť na trati nariadenia transeurópskej dopravnej siete," ozrejmila Feik Achbergerová. Modernizácia trate obsahuje zmeny trasy a povedie k zvýšeniu rýchlosti zo súčasných 80 – 110 na 160 kilometrov za hodinu.



Podľa štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa má rezort v pláne modernizovať spolu 32 kilometrov trate z Popradu do Markušoviec. "Náklady vo výške viac ako 600.000.000 eur plánujeme financovať z dvoch zdrojov, pri úseku Poprad - Vydrník z Plánu obnovy a odolnosti SR a úsek Vydrník – Markušovce z Programu Slovensko," uviedol.