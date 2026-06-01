ŽSR začínajú rekonštrukciu toaliet na bratislavskej hlavnej stanici
Počas rekonštrukcie budú mať cestujúci k dispozícii dočasné kontajnerové toalety pred budovou stanice.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Súčasťou realizácie projektu na zabezpečenie štandardov pre cestujúcich na bratislavskej hlavnej stanici, ktorý realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) od začiatku tohto roka, je aj komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení vo výpravnej budove. ŽSR s ňou aktuálne začínajú a z tohto dôvodu budú existujúce verejné toalety od pondelka dočasne uzatvorené, informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková s tým, že koncom mája odovzdali stavenisko zhotoviteľovi.
Počas rekonštrukcie budú mať cestujúci k dispozícii dočasné kontajnerové toalety pred budovou stanice. „Prevádzkované budú v rovnakom čase ako samotná stanica a vstup do nich bude spoplatnený. Toaleta pre imobilných cestujúcich zostane počas stavebných prác v prevádzke na svojom súčasnom mieste v budove stanice,“ uviedla Lániková.
Projekt podľa ŽSR prináša konkrétne opatrenia na zvýšenie komfortu cestujúcich, zlepšenie bezbariérovosti a celkové skvalitnenie služieb na najvyťaženejšej železničnej stanici na Slovensku.
Rekonštrukcia prinesie vybudovanie nových toaliet na prvom nadzemnom podlaží, kompletnú rekonštrukciu toaliet v suteréne, zavedenie kontrolovaného vstupu na toalety cez turnikety s možnosťou platby kartou. Súčasťou rekonštrukcie je aj sanita a splachovacie systémy v „antivandal“ štandarde, moderné obklady, podlahy a podhľady, ako aj nová vzduchotechnika a rekuperácia v toaletách a klimatizácia v čakárni aj modernizácia vykurovacích rozvodov a telies v miestnostiach.
ŽSR zároveň pripomenuli, že modernizácia bratislavskej hlavnej stanice pozostáva z dvoch samostatných projektov. „Kým aktuálne realizovaný projekt prináša konkrétne zlepšenia už v tomto roku, paralelne prebieha aj príprava rozsiahlej rekonštrukcie celej výpravnej budovy v rámci projektu Bratislava-hlavná stanica - rekonštrukcia - projektová dokumentácia,“ podotkla Lániková.
Stavebné práce uskutočnia etapovito tak, aby bol ich dosah na cestujúcich čo najmenší. ŽSR sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujú za dočasné obmedzenia a ďakujú za pochopenie.
