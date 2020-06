ŽSR začnú s rekonštrukciou tatranskej ozubnicovej trate 6. júla

Vysoké Tatry 30. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začnú od 6. júla realizovať komplexnú rekonštrukciu tatranskej ozubnicovej trate medzi stanicami Štrba a Štrbské Pleso. Práce potrvajú do 6. februára 2021. Infraštruktúra ozubnicovej železnice má desiatky rokov a potrebuje generálku. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.



„Sme si vedomí, že toto obmedzenie spôsobí v letnej a nadchádzajúcej zimnej sezóne návštevníkom Tatier komplikácie, no z dlhodobého hľadiska je táto oprava potrebná pre zabezpečenie vyššej kapacity trate a bezporuchovej prevádzky našich nových švajčiarskych hybridných jednotiek, ktoré tu budeme postupne nasadzovať,” povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.



Počas rekonštrukcie ZSSK zabezpečí cestujúcim náhradnú autobusovú dopravu. V železničnej stanici Štrbské Pleso budú pristavené autobusy vedľa výpravnej budovy. Zastávky náhradnej dopravy sú zriadené pre tarifné body Štrba – parkovisko za bufetmi z východnej strany budovy, Tatranský Lieskovec – hlavná cesta pri zastávke ŽSR, Štrbské Pleso – autobusová zastávka Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, centrálne parkovisko. Skupiny nad desať osôb by mali svoju cestu vopred nahlásiť v kontaktnom, aby im ZSSK zabezpečila bezproblémovú prepravu.



Po zrekonštruovanej trati budú už budúci rok premávať nové vlaky ZSSK – päť nových hybridných ozubnicových jednotiek a jeden multifunkčný rušeň, ktoré doplnia súčasnú flotilu. „Nové vozidlá budú vybavené modernými bezpečnostnými a informačnými systémami, vďaka čomu budú mať cestujúci k dispozícii informácie o trase a aktuálnej polohe vlaku, či označení a smerovaní jednotlivých vozidiel. Súčasťou bude kamerový systém. Vďaka systému na anonymné počítanie osôb bude mať ZSSK detailné informácie o počtoch cestujúcich, ktorí prejdú nástupnými dverami,“ priblížil Kováč.



Doplnil, že samozrejmosťou bude klimatizácia, elektrické zásuvky či wi-fi pripojenie na internet. Chýbať nebude ani priestor na odkladanie bicyklov, lyží, snoubordov a kočíkov. Ozubnicové jednotky budú mať bezbariérový vstup a vyčlenené priestory pre imobilných cestujúcich. „Aj vďaka možnosti viacčlenného radenia nových vozidiel bude ZSSK schopná prepraviť viac cestujúcich aj tým, že nové hybridné vozidlá budú môcť jazdiť na ozubnicovej trati i na trati tatranskej elektrickej železnice,“ dodal hovorca.