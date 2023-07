Železnice SR: Železničná poliklinika vo Zvolene je opäť na predaj

Zvolen 6. júla (TASR) – Železničná poliklinika neďaleko Zvolenského zámku vo Zvolene je opäť na predaj. Majetok predávajú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) formou ponukového konania, ktoré spustili začiatkom júla tohto roka. TASR to potvrdila hovorkyňa železníc Ria Feik Achbergerová.



Ako ďalej uviedla, ponuky môžu uchádzači predkladať do 21. júla. "Vyvolávacia cena je 1.998.000 eur bez DPH," podotkla. Dodala, že po podpise dodatku k nájomnej zmluve medzi spoločnosťami Novapharm, Nemocnica Agel Zvolen a ŽSR bude v podmienkach odpredaja zmena. "V ňom sa predlžuje doba nájmu zdravotníckeho zariadenia na dobu určitú, do 30. júna 2024, s opciou do 31. decembra 2024," zdôraznila.



Poliklinika sa nachádza v zastavanom území, v širšom centre mesta Zvolen, na Ulici Jana Jiskru. Areál tvoria tri budovy, poliklinika, rehabilitácia a trafostanica. "Dominantná je šesťposchodová budova polikliniky s menším dvorom so spevnenou plochou na parkovanie. Celková rozloha areálu predstavuje 1297 štvorcových metrov," konštatovala hovorkyňa.



Poznamenala, že objekt v súčasnosti slúži ako zdravotné stredisko na základe stále platnej nájomnej zmluvy. "Aj po odpredaji týchto nehnuteľností bude pokračovať poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v poliklinike," zhrnula s tým, že jednou z podmienok predaja je postúpenie práv a povinností z platnej nájomnej zmluvy na kupujúceho. Spomenula, že tento zvolenský areál je klasifikovaný ako prebytočný majetok ŽSR a nesúvisí s ich hlavnou činnosťou.