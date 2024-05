ŽSR znížili dĺžku obmedzení na hlavných tratiach takmer o polovicu

Bratislava 23. mája (TASR) - Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) sa v tomto roku podarilo znížiť traťové obmedzenia o 39 prechodných obmedzení traťovej rýchlosti (POTR). Oproti vlaňajšku ide o pokles o 28,7 %. Aktuálne ŽSR znížili celkovú dĺžku obmedzení na hlavných tratiach takmer o 48,9 kilometra (km), oproti roku 2023 ide o pokles o 47,6 %. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová.



"Nepriaznivý trend zavádzania prechodných obmedzení traťových rýchlostí vedia ŽSR postupne zastaviť a zlepšovať, a to najmä vďaka realizácii rekonštrukčných prác v rozsahu jednoduchej reprodukcie a vo výrazne väčších objemoch. Dôkazom je aj to, že za rovnaké obdobie ako v roku 2023, teda v období od 1. januára 2024 až do 12. mája 2024, mali ŽSR zavedených už len 97 prechodných obmedzení traťovej rýchlosti na všetkých hlavných koľajach s dĺžkou obmedzenia súhrnne 53,9 kilometra," uviedla Bahýlová.



Doplnila, že vlani od januára do mája bolo zavedených spolu 136 POTR v celkovej dĺžke 103,8 km. Zavedené boli z dôvodu celkového zlého technického stavu tratí. Úseky s obmedzením traťovej rýchlosti však podľa hovorkyne majú negatívny vplyv na plnenie grafikonu vlakovej dopravy, a tým aj na meškanie vlakov.



Zníženie traťových obmedzení v tomto roku je podľa Bahýlovej pozitívnym trendom, ktorý sa bude snažiť ŽSR udržať a zlepšovať. "V ideálnom prípade budeme smerovať k postupnému zavádzaniu tzv. cyklickosti hlavných opravných prác medzi dvomi rekonštrukciami traťových úsekov, čo v budúcnosti povedie k tomu, že výskyt prechodných obmedzení traťových rýchlostí bude v minimálnom rozsahu," doplnila hovorkyňa.