Združenie spotrebiteľov: Fenomén umelej inteligencie ovplyvňuje život

Bratislava 15. marca (TASR) - Po období dlhoročných problémov s nebankovými pôžičkami, podomovými predajcami a prezentačnými akciami, ktoré sa s oneskorením podarilo vyriešiť, nastupuje nový fenomén umelej inteligencie, ktorý v rastúcej miere ovplyvňuje každodenný život spotrebiteľov. Pri príležitosti Svetového dňa spotrebiteľských práv, ktorý pripadá na 15. marec, na to upozornilo Združenie slovenských spotrebiteľov (ZSS).



Tradičné témy v ochrane spotrebiteľov však podľa združenia zostávajú. "V posledných dvoch rokoch je to aj problém energií, ich cien aj hrozby nedostatku, súvisiaci aj so zastaralým bytovým fondom i energeticky náročnými verejnými budovami a s vysokou závislosťou na dovoze energetických surovín, spojenou s pôvodnou silnou východnou orientáciou," priblížilo vo vyhlásení ZSS.



Tento problém sa podľa združenia rieši predovšetkým zastropovaním cien, čo však nie je perspektívny prístup, ale odďaľovanie skutočného racionálneho riešenia. Tým môže byť všestranná motivácia k dosiahnutiu úspor v spotrebe, ktoré by mohli prispieť aj k reálnemu riešeniu energetickej chudoby, ktorá trápi významnú časť slovenskej populácie.



"Možno konštatovať, že celková situácia spotrebiteľov ako výsledok pôsobenia legislatívy, vzdelávania a informovania spotrebiteľov, aktívneho pôsobenia orgánov trhového dohľadu, súdov, úrovne predajcov a poskytovateľov služieb, aktivít a sily spotrebiteľských organizácií, ale i etiky nás všetkých, je stále nie dobrá a zlepšuje sa len veľmi pomaly," zhodnotilo združenie.