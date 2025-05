ZSSK a České dráhy upravia grafikon EC na linke Púchov - Praha

Bratislava 15. mája (TASR) - Od pondelka (19. 5.) budú upravené časy odchodov a príchodov vlakov na linke EuroCity (EC) Púchov - Horní Lideč - Praha. Zmenu pripravila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Českými dráhami (ČD). Cieľom úpravy grafikonu je plynulejšia jazda do Prahy. Informoval o tom hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Úpravu grafikonu pripravili dopravcovia v súvislosti so zdržaniami spôsobenými výlukou na českej infraštruktúre, v rámci ktorej sú vlaky v úseku Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí nahrádzané autobusmi. Upravené časy odchodov a príchodov vlakov by mali platiť pravdepodobne do 13. decembra 2025, upozornila ZSSK.



Dopravca pripomenul, že vo všetkých vlakoch linky Žilina - Púchov - Praha je v úseku Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě zavedená náhradná autobusová doprava. Výnimkou sú EC vlaky, ktoré jazdia odklonom cez Čadcu.



Zmenený cestovný poriadok linky Púchov - Horní Lideč - Praha môžu cestujúci nájsť aj na internetovej stránke ZSSK.