Železnice avizujú dočasné zmeny v regionálnej vlakovej doprave

Na snímke prvé vlakové súpravy Panter financované z plánu obnovy, ktoré boli v utorok 3. júna 2025 uvedené do prevádzky jazdou zo stanice v Trnave do Kútov. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) avizuje od pondelka (29. 9.) dočasné zmeny v regionálnej vlakovej doprave medzi Nitrou, Trnavou a Bratislavou. Medzi Hlohovom a Alekšincami zavedie náhradnú autobusovú dopravu, zároveň na vybraných osobných vlakoch linky S50 z Bratislavy do Pezinka skráti trasu. Obmedzenia súvisia s rekonštrukciou tratí, potrvať by mali predbežne do 13. decembra. TASR o tom informoval odbor komunikácie ZSSK.

V úseku Hlohovec - Alekšince má dôjsť ku komplexnej rekonštrukcii koľají na vyššiu rýchlosť, v úseku Trnava - Cífer má byť prejazdná len jedna koľaj, dôvodom je modernizácia zabezpečovacieho systému trate.

Diaľkové expresy na hlavnej trati Bratislava - Košice jazdia bez obmedzenia.

ZSSK zároveň odporúča cestujúcim vyraziť s časovou rezervou a pred cestou si overiť cestovné poriadky.
