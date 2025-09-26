< sekcia Ekonomika
Železnice avizujú dočasné zmeny v regionálnej vlakovej doprave
Diaľkové expresy na hlavnej trati Bratislava - Košice jazdia bez obmedzenia.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) avizuje od pondelka (29. 9.) dočasné zmeny v regionálnej vlakovej doprave medzi Nitrou, Trnavou a Bratislavou. Medzi Hlohovom a Alekšincami zavedie náhradnú autobusovú dopravu, zároveň na vybraných osobných vlakoch linky S50 z Bratislavy do Pezinka skráti trasu. Obmedzenia súvisia s rekonštrukciou tratí, potrvať by mali predbežne do 13. decembra. TASR o tom informoval odbor komunikácie ZSSK.
V úseku Hlohovec - Alekšince má dôjsť ku komplexnej rekonštrukcii koľají na vyššiu rýchlosť, v úseku Trnava - Cífer má byť prejazdná len jedna koľaj, dôvodom je modernizácia zabezpečovacieho systému trate.

ZSSK zároveň odporúča cestujúcim vyraziť s časovou rezervou a pred cestou si overiť cestovné poriadky.
