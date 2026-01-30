< sekcia Ekonomika
ZSSK bude optimalizovať počet zamestnancov
ZSSK v predchádzajúcich obdobiach prijala viacero opatrení na znižovanie nákladov, pri časti činností však došlo k trvalému poklesu potreby práce.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 30. januára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude v roku 2026 optimalizovať počet zamestnancov prostredníctvom hromadného prepúšťania v súlade so Zákonníkom práce a s kolektívnou zmluvou. Tento postup vychádza zo zmien v organizácii práce a hospodárení spoločnosti, najmä zo zmeny štruktúry predaja cestovných dokladov, z rozvoja digitálnych predajných kanálov, ako aj z potreby zosúladiť počet a štruktúru pracovných miest s reálnym objemom práce a dostupnými finančnými zdrojmi. Informoval o tom v piatok hovorca ZSSK Ján Baček.
„Cieľom ZSSK je udržať finančnú stabilitu a dlhodobú udržateľnosť fungovania spoločnosti v prostredí konsolidácie verejných financií a postupnej liberalizácie osobnej železničnej dopravy, kde bude rozhodujúca efektívnosť, nákladová disciplína a kvalita služieb,“ uviedol hovorca.
Hromadné prepúšťanie bude dopravca realizovať v priebehu roka 2026, s predpokladaným začiatkom v apríli. Dotkne sa najmä vybraných pozícií v predaji cestovných dokladov a súvisiacich činností, ako aj časti administratívnych a podporných pozícií. Tento režim sa netýka kľúčových prevádzkových profesií, ktoré zabezpečujú každodennú osobnú železničnú dopravu.
„Plánovaný počet zrušených pozícií v rámci hromadného prepúšťania bude predstavovať nízke jednotky percent z celkového počtu zamestnancov ZSSK. Ide o časovo ohraničený a riadený postup, ktorý vyplýva zo zosúladenia objemu práce, potreby niektorých aktivít a činností a plánovaného fungovania spoločnosti v roku 2026,“ priblížil Baček.
ZSSK uviedla, že postupuje v súlade s platnou legislatívou. Dialóg so zástupcami zamestnancov, akcionárom - Ministerstvom dopravy SR a s príslušnými inštitúciami podľa spoločnosti prebieha v zákonnom rámci. Dopravca pošle oznámenia o prepúšťaní úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zákonom stanovených lehotách.
„ZSSK už v súčasnosti poskytuje zamestnancom podporu prostredníctvom Podporného programu pre zamestnancov - Outplacement, zameraného na poradenstvo a pomoc pri uplatnení sa na trhu práce,“ podotkol Baček. Realizácia hromadného prepúšťania podľa neho nemá vplyv na rozsah osobnej železničnej dopravy ani na poskytovanie služieb cestujúcim, ktoré zostávajú zachované.
