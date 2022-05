ZSSK bude priamo určený prijímateľ prostriedkov z plánu obnovy

Bratislava 11. mája (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude priamo určený prijímateľ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vláda to v stredu odobrila na návrh Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Rezort dopravy v predkladacej správe poukázal na to, že ZSSK ako národný dopravca zabezpečuje rozhodujúcu časť železničnej dopravnej obsluhy územia SR vo verejnom záujme, a to na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Tá v súčasnom období stanovuje podmienky a rozsah výkonov vo verejnom záujme zabezpečujúcich dopravné služby pre cestujúcu verejnosť vo vnútroštátnej doprave. ZSSK je zároveň v súčasnosti jediný dopravca prevádzkujúci železničnú verejnú osobnú dopravu v SR na elektrifikovaných tratiach na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.



Za priamo určeného prijímateľa v rámci komponentu Udržateľná doprava, investície Podpora ekologickej osobnej dopravy ministerstvo dopravy navrhlo určiť ZSSK s cieľom zabezpečenia plnenia úloh stanovených v Pláne obnovy a odolnosti SR.