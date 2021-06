ZSSK by už mala dostávať plnú kompenzáciu za dopravné služby

Bratislava 27. júna (TASR) – V súvislosti s novou zmluvou o dopravných službách vo verejnom záujme na roky 2021 – 2030 dochádza k zmene financovania Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Dopravca očakáva zálohovú úhradu dopravných služieb vo verejnom záujme objednaných štátom v bežnom roku vo výške plnej plánovanej ročnej kompenzácie zodpovedajúcej objednaným výkonom. Pre TASR to uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Do roku 2020 bola ZSSK v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme 2011 – 2020 za realizáciu štátom objednaných dopravných služieb vo verejnom záujme poskytovaná zálohová úhrada, ktorá postačovala iba na čiastočné financovanie týchto výkonov. Časť bežných výdavkov, ktoré neboli finančne kryté úhradou zo štátneho rozpočtu, bola ZSSK nútená financovať z prevádzkových úverov, čerpaných so súhlasom rezortov financií a dopravy. "Takto vznikla pohľadávka ZSSK voči štátu vo výške finančne nevysporiadaného doplatku zo zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme za bežný rok, ktorá bola zo strany Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR uhradená v roku R+2," priblížil Kováč.



Podľa zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, platnej od roku 2021, by predmetom čiastkovej zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme mali byť tieto služby finančne kryté zálohovou úhradou zo štátneho rozpočtu. Nemal by tak z dôvodu realizácie týchto dopravných výkonov vznikať ZSSK finančne nevyrovnaný doplatok. "O realizácii a financovaní dopravných služieb vo verejnom záujme v druhom polroku 2021 sa naďalej vedú spoločné rokovania medzi ZSSK, MDV SR a Ministerstvom financií (MF) SR," spresnil hovorca ZSSK.



Predmetom rokovaní medzi ZSSK, ministerstvom dopravy a rezortom financií sú ešte aj zmeny pri cenách cestovných lístkov na vlak a úpravy pri tzv. vlakoch zadarmo. "V súčasnosti by bolo predčasné bližšie špecifikovať, aké zmeny a kedy presne budú realizované. Určite budeme o nich včas informovať," uistil Kováč.