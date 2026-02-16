< sekcia Ekonomika
ZSSK Cargo analyzuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti na železniciach
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) v súvislosti s plánovaným zavádzaním telových kamier v rušňoch analyzuje rôzne technické a organizačné opatrenia. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy a ochrany zdravia zamestnancov. Podľa štátneho nákladného vlakového dopravcu v tejto fáze sa to týka najmä odborného posudzovania možností.
„Zdôrazňujeme, že nejde o jednostranné rozhodnutia, akékoľvek kroky budú predmetom ďalšej odbornej diskusie a v súlade s legislatívou vrátane ochrany osobných údajov,“ uviedla pre TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová.
Na otázku, v koľkých rušňoch plánujú kamery zaviesť a koľko to bude stáť, odpovedala, že v súčasnosti neprijali finálne rozhodnutie o rozsahu ani harmonograme prípadného zavádzania tohto typu technológie. „Zároveň prebieha vyhodnocovanie viacerých variantov vrátane ich finančných dosahov a prevádzkových prínosov. Až po ukončení týchto analýz bude možné hovoriť o konkrétnych číslach či termínoch,“ poznamenala zástupkyňa dopravcu.
Spoločnosť má 572 rušňovodičov, pričom jej chýba 35 zamestnancov. „Našou prioritou je udržať kvalifikovaných zamestnancov a viesť s nimi otvorený dialóg o všetkých zmenách, ktoré sa dotýkajú výkonu ich práce,“ dodala Kuncová. Podľa nej priebežne sledujú personálnu situáciu v kľúčových profesiách a aktívne pracujú na jej stabilizácii náborom, vzdelávaním a zlepšovaním pracovných podmienok.
Prácu pod kamerou nedávno odmietlo v petičných hárkoch po celom Slovensku vyše 85 % aktívnych rušňovodičov dvoch najväčších železničných dopravcov na Slovensku. Petíciu proti kamerovému systému v rušňoch odovzdali v januári zástupcovia petičného výboru na Ministerstve dopravy (MD) SR.
Dvaja štátni vlakoví dopravcovia - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a ZSSK Cargo zamestnávali pri spustení petície vlani v decembri 1809 kvalifikovaných rušňovodičov. Podľa petičného výboru petíciu podpísalo 1554 z nich.
Zavádzanie bezpečnostných opatrení vrátane kamerového systému sledujúceho rušňovodiča v kabíne prišlo po dvoch železničných nehodách. Vlani v októbri sa zrazili vlaky ZSSK pri Jablonove nad Turňou a v novembri pri Pezinku. Vláda začiatkom decembra schválila Akčný plán zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku. Osem opatrení zahŕňa aj zavedenie kamier na stanovišti rušňovodiča či systému sledovania pracovného času rušňovodiča.
