ZSSK Cargo avizuje zvyšovanie platov aj možný nárast cien

Bratislava 2. januára (TASR) - Každému zamestnancovi zvýši štátny prepravca ZSSK Cargo od polovice roka plat o 150 eur. Avizoval to generálny riaditeľ spoločnosti Roman Gono v bilančnom rozhovore na sociálnej sieti Ministerstva dopravy (MD) SR. Podľa jeho slov pôjde o historicky najvyšší nárast miezd vo firme. Železnice to bude stáť viac ako 10 miliónov eur.



Rozhodnutie vyplýva z novej kolektívnej zmluvy, ktorú na roky 2023 a 2024 podpísalo ZSSK Cargo s odborármi, a to s účinnosťou od 1. júla 2023. Zároveň sa dohodli aj na jednorazovej odmene a ostatných benefitoch pre zamestnancov. V súčasnosti nákladný železničný prepravca zamestnáva 4040 pracovníkov, pričom ročné osobné náklady predstavujú 85 miliónov eur.



Šéf ZSSK Cargo zároveň informoval, že železnice budú v tomto roku zrejme zvyšovať ceny, a to z dôvodu stúpajúcich cien za elektrinu. Nárast nákladov očakávajú zhruba vo výške 20 miliónov eur. Celkovo by sa tak tohtoročné náklady firmy na elektrinu mohli vyšplhať na 50 miliónov eur.



"Štátom ohlásené zastropovanie nám vôbec nepomôže. Cena sa zastropuje na 199 eur za kilowatthodinu a všetko, čo je nad túto sumu, sa bude kompenzovať do 80 %, ale zároveň je povedané, že kompenzácia bude maximálne do výšky 100.000 eur na mesiac. Pri mesačných nákladoch na elektrinu 3 milióny eur je to absolútne zanedbateľné," upozornil Gono.



Spoločnosť ešte bude čakať na schému pomoci, ktorú pripravuje ministerstvo dopravy. Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré elektrinu nakupujú a ďalej ju predávajú dopravcom, by chcel rezort pokryť časť zvýšených nákladov a túto kompenzáciu potom ŽSR premietne aj do nižších cien pre dopravcov.