ZSSK Cargo je v zlej situácii, spoločnosť čaká hromadné prepúšťanie

Bratislava 6. októbra (TASR) – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) sa nachádza v zlej situácii. Už dva roky zápasí s poklesom prepráv zapríčineným úpadkom európskeho hutníctva. Nákladného dopravcu tak čaká optimalizácia, o prácu má prísť 490 zamestnancov. Informovala o tom riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) ubezpečil, že celý proces hromadného prepúšťania bude sledovať.



"Situácia nie je dobrá a musíme, jednoznačne musíme pristúpiť k optimalizácii a aj k nepopulárnemu hromadnému prepúšťaniu," priblížil Doležal vo videu na sociálnej sieti. Od 1. novembra zo spoločnosti odíde 490 zamestnancov.



"Museli sme sa pozrieť pravde do očí: buď prijmeme radikálne, hoci veľmi nepríjemné opatrenia, alebo spoločnosť skončí do troch rokov v zadlžení a krachu," skonštatoval predseda predstavenstva ZSSK Cargo Roman Gono.



Dôvody tejto situácie podľa Doležala treba hľadať ešte v roku 2018, kedy prišlo k zásadnému poklesu prepravy železnej rudy, respektíve produktov, ktoré súvisia s uhlím. "Bol tam rádovo 30-percentný pokles prepravy, ktorý pretrváva. Treba si uvedomiť, že práve železná ruda ako komodita tvorila až 70 % prepravovaného portfólia ZSSK Cargo," zdôraznil.



Situáciu ďalej zhoršuje postupný útlm uhoľných elektrární, predpokladaný pokles ťažby dreva a celosvetová koronakrízová ekonomická depresia a neistota. Nový manažment spoločnosti pripravil komplexný ozdravný plán radikálnej transformácie a zoštíhlenia spoločnosti. Okrem zníženia počtu zamestnancov je jedným z navrhovaných bodov aj presun prepravy tovarov z ciest na železnicu. Ďalším navrhovaným bodom je aj odpredaj nepotrebného majetku.



Doležal podotkol, že je nutné zachrániť zvyšných ľudí, ktorí v spoločnosti zostanú. Zároveň dodal, že bude tlačiť na spoločnosť, aby hľadala nové obchodné príležitosti. Hovorí o potrebe rozšírenia portfólia, nových komoditách a navýšení prepravovaného objemu.



Minister ubezpečil, že každý prepustený zamestnanec dostane odstupné podľa kolektívnej zmluvy a individuálnu starostlivosť. Naznačil, že týchto zamestnancov sa budú snažiť smerovať napríklad do iných železničných spoločností, ako je Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) alebo Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), keďže tam práve niektorých zamestnancov potrebujú.



"Na tento ťažký krok sme získali súhlas aj väčšiny odborových organizácií, ktoré v ZSSK Cargo pôsobia. Odchádzajúci zamestnanci dostanú podľa odpracovaných rokov odstupné a ďalšie kompenzácie až do výšky siedmich mesačných platov. Mnohým sme ponúkli prácu i príspevok na presťahovanie na západ Slovenska, kde máme viacero neobsadených pracovných miest. Chápem však, že nie každý má možnosť opustiť svoj rodný kraj," dodal Gono.



Po personálnom a procesnom audite, ktoré sa uskutočňuje, očakáva Gono ďalšie zoštíhlenie spoločnosti. "Zároveň ale budeme môcť realizovať nevyhnutné investície a aktualizovať naše obchodné plány tak, aby sme dokázali adekvátne ohodnotiť prácu tých zamestnancov, ktorých profesionálne skúsenosti a motivácia sú pre úspech ZSSK Cargo kľúčové," poznamenal.



ZSSK Cargo, ktorá na rozdiel od ZSSK a ŽSR nie je súčasťou štátneho rozpočtu, od svojho vzniku hospodári samostatne bez pomoci štátu. V súčasnosti má približne 4900 zamestnancov, ale aj spomedzi ostatných železničných nákladných dopravcov najnižšie tržby na jedného zamestnanca. Väčšina zamestnancov, ktorí si budú hľadať novú prácu, pracuje vo východoslovenských prekladiskách v Čiernej nad Tisou a Maťovciach, ale tiež v regiónoch Košice, Zvolen a Žilina.



Kontinuálny pokles tržieb z úrovne 250 miliónov eur v roku 2018 na predpokladaných 190 miliónov eur v tomto roku chce manažment "liečiť" aj viacerými opatreniami zameranými na posilnenie obchodných aktivít a prevádzkovými úsporami. Manažéri najväčšieho nákladného vlakového prepravcu chcú tiež otvoriť odbornú diskusiu o dôležitosti štátnych programov rekonštrukcie a modernizácie slovenskej železničnej infraštruktúry a verejnej podpory ekologickej prepravy tovarov po železnici. Po úspešnom ukončení transformácie by sa ZSSK Cargo mala stať opäť ziskovou v roku 2023.