Objem prepráv z Ukrajiny rastie, na intenzite naberajú obilniny

Bratislava 2. augusta (TASR) – Pri zhodnotení objemov prepráv z Ukrajiny za prvý polrok 2022 je možné pozorovať pozitívny vývoj. Celkom sa z Ukrajiny doviezlo 6,983 milióna ton tovarov, čo predstavuje v porovnaní s minulým rokom nárast o vyše 296.000 ton a o necelé 4,5 %. Na intenzite naberá aj preprava obilnín. Informuje o tom Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) na svojej webovej stránke.



Napriek rôznym logistickým problémom na ukrajinskej strane objem prepravy obilnín z Ukrajiny naberá postupne na intenzite najmä v pohraničnej priechodovej stanici (PPS) Čop – Čierna nad Tisou. "Kým v marci 2022 sme doviezli len 1808 ton obilnín, v apríli to bolo 9433 ton, v máji 22.468 ton a v júni už 32.103 ton," vyčíslila ZSSK Cargo, podľa ktorej je potešiteľné, že prekládka obilnín v Čiernej nad Tisou sa uskutočňuje aj na takých prekládkových miestach, ktoré neboli dlhé roky využívané.



V júni spoločnosť začala odsúhlasovať aj prvé objemy obilnín z Ukrajiny smerované na PPS Maťovce. "Prvé objemy kukurice, slnečnice, slnečnicového oleja už dorazili na vlečku Interport v Haniske pri Košiciach, ale aj do spoločnosti Preterm v Trebišove," dodala ZSSK Cargo. V segmente dovozu obilnín z Ukrajiny očakáva spoločnosť ešte výraznejší nárast spôsobený veľmi pomalým preberaním vlakov s obilím na hranici Rumunska, ktoré pokračujú do cieľového prístavu Konstanca, ako aj do poľských prístavov.



Na druhej strane však dochádza k útlmu prepravy železnej rudy z Ukrajiny. Jún bol z pohľadu výsledkov dovozu do hutníckych kombinátov v Slovenskej republike, Českej republike a Rakúsku ešte priaznivý, pretože sa cez obe slovenské PPS doviezlo vyše 904.000 ton železnej rudy. Za prvý polrok 2022 sa cez obe PPS doviezlo 6,243 milióna ton železnej rudy, podiel na celkovom objeme dovozu všetkých tovarov dosiahol takmer 90 %. V júli už podľa ZSSK Cargo hutnícky kombinát na východe Slovenska ako prvý avizoval pokles dovozu predovšetkým prachových rúd, s čím je spojené aj zníženie exportu finálnej produkcie. Nižšie objemy prepravy železných rúd očakáva ZSSK Cargo aj v auguste.