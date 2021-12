Železničná spoločnosť Cargo podpísala kolektívnu zmluvu na rok 2022

Bratislava 16. decembra (TASR) – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) úspešne dokončila kolektívne vyjednávanie so zástupcami zamestnancov. Výsledkom je podpísanie novej kolektívnej zmluvy na rok 2022. Informovala o tom riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová s tým, že táto zmluva zaistí najvyšší mzdový nárast za posledné obdobie.



"Vážim si prácu každého nášho zamestnanca. Našou dlhodobou stratégiou je udržať si kvalitných a dobre motivovaných zamestnancov. K tomu je zodpovedajúce mzdové ohodnotenie nevyhnutné. Rok 2022 pre nás všetkých nebude jednoduchý. Na vedenie spoločnosti aj na našich zamestnancov z toho budú vyplývať zvýšené pracovné nároky, s ktorými sa budeme musieť vysporiadať. Pevne verím, že to spoločne zvládneme a že zvýšenie miezd bude dávať pre našu spoločnosť zmysel," skonštatoval predseda predstavenstva ZSSK Cargo Roman Gono.



So mzdou za mesiac apríl sa vyplatí mimoriadna jednorazová odmena pre všetkých zamestnancov a následne dôjde aj k zvýšeniu základných miezd od 1. októbra 2022. Spoločnosť v rámci kolektívneho vyjednávania prihliadala aj na to, ktoré profesie sú nedostatkové a kľúčové. Najviac si na mzdách prilepšia zamestnanci v prevádzkových pozíciách, ako sú rušňovodič, dispečer, vlakvedúci nákladných vlakov, vozmajster – posunovač. Pre tieto profesie bude jednorazová odmena v sume 400 eur za mesiac apríl a mzda sa im zvýši o 110 eur.



"Dovolím si povedať, že v tejto pohnutej dobe s dosahom aj na negatívny vývoj ekonomiky sa nám spoločne podarilo dohodnúť citeľný mzdový nárast a množstvo benefitov nad rámec Zákonníka práce, ktoré nie sú samozrejmosťou. A to je dôkaz toho, že obom stranám záleží na pilieroch našej spoločnosti, ktorými sú zamestnanci," zhodnotil Peter Pikna, predseda Podnikového výboru Odborového združenia železničiarov (OZŽ) pri ZSSK Cargo a člen Dozornej rady spoločnosti. Ako hlavný kolektívny vyjednávač a zástupca zamestnancov sa poďakoval predstavenstvu ZSSK Cargo a kolektívnym vyjednávačom zástupcov zamestnávateľa za dohodnutie podnikovej kolektívnej zmluvy.