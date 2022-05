ZSSK Cargo urobila viaceré zmeny v štruktúre, plánuje aj ďalšiu

Bratislava 8. mája (TASR) – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) počas posledných dvoch rokov urobila viaceré zmeny vo svojej štruktúre. Plánuje sa aj ďalšia, mala by vzniknúť dcérska spoločnosť, ktorá sa bude venovať oprave vozňov. Pre TASR to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) počas štvrtkového (5. 5.) livestreamu na sociálnej sieti.



Doležal ocenil, že hospodársky výsledok ZSSK Cargo za posledný rok bol kladný napriek tomu, že bola kríza. Priblížil, že spoločnosť pristúpila k optimalizačným opatreniam. "Tie opatrenia sa týkali presunu časti zamestnancov, ktorí boli v internom stave, do externého stavu. Áno, znie to hrozne, ale treba to povedať, že aj na základe podpísaných kolektívnych zmlúv boli naši vlastní zamestnanci pre nás drahší, ako keď sme si ich najali externe," podotkol minister dopravy. Časť zamestnancov tak prešla pod dcérsku alebo externú spoločnosť a dodávajú služby.



Avizoval tiež prípravu ďalšej zmeny. Časť Carga by sa mala vyčleniť pod dcérsku spoločnosť, ktorá by mala mať pravdepodobne názov Cargo Depo a špecializovala by sa na opravy vozňov. "Cargo plánuje modernizáciu hnacích koľajových vozidiel, nebude potrebovať mať 'in house' takú veľkú účtovnú jednotku, ktorá sa týka opravy, ale bude to vyčlenené do samostatnej spoločnosti, ktorá sa bude uchádzať aj o zákazky iných spoločností a bude sa špecializovať výlučne na opravu hnacích koľajových vozidiel," priblížil Doležal pre TASR.