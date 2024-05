Bratislava 30.mája (TASR) - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) vlani hospodárila so ziskom 476.000 eur. Oproti roku 2022 ide o nárast o 117 %, z vtedajších 219.000 eur. Mierne sa spoločnosti vlani zvýšili aj tržby, oproti roku 2022 narástli o 2 % na sumu 302,6 milióna eur. Vyplýva to z účtovnej závierky spoločnosti zverejnenej v Registri účtovných závierok a z údajov Finstat.



Výnosy z prevádzkovej činnosti ZSSK Cargo dosiahli v minulom roku takmer 315,3 milióna eur. Z toho tržby z poskytnutých služieb a zákazkovej výroby predstavovali 302,6 milióna eur. Ďalších takmer 12,7 milióna eur predstavovali ostatné prevádzkové výnosy, teda výnosy z predaja dlhodobého majetku a z predaja materiálu.



Náklady spoločnosti za minulý rok sa vyšplhali na takmer 313,5 milióna eur. Oproti roku 2022 stúpli o necelých 1,8 milióna eur, z vtedajších 311,67 milióna eur. Najviac ZSSK Cargo vlani vynaložilo na osobné náklady, a to 95,6 milióna eur. Zvyšok predstavovali náklady na služby, odpisy majetku, spotreba materiálu a energie či ostatné prevádzkové náklady.