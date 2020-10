ZSSK Cargo zvažuje priebežné testovanie na kľúčových pozíciách

Bratislava 28. októbra (TASR) – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) zatiaľ zamestnancov priebežne netestuje, ale zvažuje to v prípade kľúčových pozícií. Momentálne si počká na plošné testovanie a následne sa rozhodne, ako postupovať ďalej. Pre TASR to uviedla riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová.



Spoločnosť zároveň neplánuje realizovať celoplošné testovanie vo vlastnej réžii, keďže má viac ako 100 pracovísk vo väčšine miest na Slovensku a nebolo by to efektívne. Ak by celoplošné testovanie spôsobilo výpadok niektorých pracovníkov, ZSSK Cargo sa s tým podľa Kuncovej dokáže vyrovnať. "Určite sa nejaké problémy môžu vyskytnúť v lokalitách, kde pracujú jednotlivci alebo menší počet zamestnancov, ale tieto by sme mali byť schopní vyriešiť presunom iných zamestnancov do takýchto lokalít," ozrejmila.



Zároveň priblížila, že v prípade zamestnancov, ktorí by sa odmietli dať testovať, bude ZSSK Cargo postupovať v súlade s pokynmi v uznesení vlády. Umožní týmto zamestnancom v čase povinnej izolácie v rozsahu 10 kalendárnych dní čerpať dovolenku, voľno z banky náhradného voľna alebo neplatené voľno. Kuncová súčasne zdôraznila, že v spoločnosti dodržujú všetky hygienické predpisy a merajú teplotu zamestnancom.



Z informácií na vládnom webe somzodpovedny.sk vyplýva, že firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 4000 ľudí, môžu otestovať zamestnancov na ochorenie COVID-19 vo vlastnej réžii. Štát im na účely hromadného firemného testovania poskytne antigénové testy, registračné formuláre, certifikáty a príslušníka Ozbrojených síl (OS) SR, ktorý bude na priebeh testovania dohliadať. Rovnaké podmienky platia aj pre skupiny firiem, ktoré v jednom areáli môžu zriadiť spoločné odberné miesto s účasťou aspoň 4000 zamestnancov.