ZSSK: Časť spojenia medzi Bratislavou a Zürichom pôjdu ľudia autobusom

Bratislava 18. mája (TASR) - Časť denného spojenia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) z Bratislavy do Zürichu a späť pôjdu cestujúci dočasne autobusom. Vo štvrtok o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie a hovorca firmy Tomáš Kováč.



Odôvodnil, že železničná infraštruktúra v Rakúsku bola z dôvodu zosuvu pôdy vplyvom silných dažďov poškodená. V úseku medzi stanicami Őtztal a Landeck-Zams budú mimoriadne denné vlaky Railjet xpress (RJX) z Bratislavy do Zürichu nahradené autobusovou dopravou. Týka sa to vlaku RJX 160, ktorý ide z hlavnej stanice Bratislava o 6.08 h do hlavnej stanice Zürich s príchodom o 15.20 h a RJX 167, ktorý chodí z Zürichu o 12.40 h do Bratislavy s príchodom o 21.51 h.



Uvedené vlaky budú meškať približne 45 minút až hodinu. Situácia bude pravdepodobne trvať do 29. mája. Na hlavnej stanici v Bratislave bude podľa možnosti zabezpečené čakanie prípojného rýchlika R 615 Zemplín v smere Košice - Humenné s odchodom o 22.57 h do Humenného a s príchodom o 6.33 h. Spoločnosť sa za komplikácie ospravedlňuje.