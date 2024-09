ZSSK: Cestujúci do/z Rakúska majú pre počasie predĺžené cestovné

Bratislava 13. septembra (TASR) - Cestujúci do/z/cez Rakúsko majú v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou nepriaznivým počasím, ktoré môže v nasledujúcich dňoch narušiť železničnú dopravu na susedných tratiach, možnosť flexibilne využiť zakúpené cestovné doklady. Informoval o tom Dominik Drevický, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).



Spresnil, že cestovné doklady vydané do štvrtka (12. 9. vrátane) určené na cestovanie v dňoch 13. až 15. septembra je možné využiť až do stredy 18. septembra. V prípade použitia pôvodného lístka po strede 18. septembra je potrebné predložiť potvrdenie o meškaní vlaku alebo cestovný lístok vymeniť.



Toto opatrenie sa podľa neho vzťahuje na všetky cestovné lístky vrátane lístkov viazaných na konkrétne vlaky, ako aj na vlaky Nightjet. Lístky Nightjet je možné využiť v denných vlakoch. Na vlaky s povinnou rezerváciou je potrebné si zabezpečiť nové rezervácie, ktoré sa vydávajú bezplatne v pokladniciach ÖBB.



Drevický zdôraznil, že možnosť platí pre všetkých zákazníkov, ktorí cestujú do/z/cez Rakúsko, bez ohľadu na to, v ktorej krajine bol lístok na vlak vydaný.



Dodal, že v prípade potreby je cestujúcim k dispozícii aj kontaktné centrum ZSSK. Dostupné je denne v čase od 8.00 do 20.00 h prostredníctvom Live Chatu na www.zssk.sk, nonstop telefonicky na čísle 18188 (zo zahraničia +421244858188) alebo na info@slovakrail.sk.