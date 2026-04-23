ZSSK: Cestujúcich z Bratislavy do Maďarska čaká od pondelka výluka
Výluka sa začne v pondelok vlakom Os 1339 odchádzajúcim z Petržalky o 8.49 h. Potrvá do štvrtkového popoludnia. Posledný spoj, ktorý obmedzí, by mal byť Os 1346 s odchodom z Rajky o 16.12 h.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Cestujúcich vlakmi z Bratislavy do Maďarska čaká od pondelka (27. 4.) do štvrtka (30. 4.) výluka na trati medzi stanicami Bratislava-Petržalka, Rajka a Hegyeshalom. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a maďarský dopravca zabezpečia náhradnú autobusovú dopravu s prestupom v Rajke. Cestujúci musia počítať s predĺžením cesty. TASR o tom informoval odbor komunikácie ZSSK.
„Autobusy budú na slovenskej strane premávať v časoch podľa vlakového grafikonu. Spoje budú pokračovať až na Bratislavu hlavnú stanicu (príchod vždy približne o xx.25 h). V opačnom smere budú autobusy odchádzať z Bratislavy hlavnej stanice (stanovište MHD H) o xx.30 h. Zastavia aj pri Bratislave-Petržalke (o xx.49 h) a pokračujú do Rajky. Úsek Bratislava Nové Mesto - Bratislava-Petržalka nebude počas výluky obsluhovaný ani vlakmi, ani náhradnou autobusovou dopravou,“ uviedol štátny dopravca.
Výluka sa začne v pondelok vlakom Os 1339 odchádzajúcim z Petržalky o 8.49 h. Potrvá do štvrtkového popoludnia. Posledný spoj, ktorý obmedzí, by mal byť Os 1346 s odchodom z Rajky o 16.12 h.
ZSSK odporúča, aby si cestujúci pred cestou overili spojenie na webe spoločnosti alebo v aplikácii a mali časovú rezervu.
„Autobusy budú na slovenskej strane premávať v časoch podľa vlakového grafikonu. Spoje budú pokračovať až na Bratislavu hlavnú stanicu (príchod vždy približne o xx.25 h). V opačnom smere budú autobusy odchádzať z Bratislavy hlavnej stanice (stanovište MHD H) o xx.30 h. Zastavia aj pri Bratislave-Petržalke (o xx.49 h) a pokračujú do Rajky. Úsek Bratislava Nové Mesto - Bratislava-Petržalka nebude počas výluky obsluhovaný ani vlakmi, ani náhradnou autobusovou dopravou,“ uviedol štátny dopravca.
Výluka sa začne v pondelok vlakom Os 1339 odchádzajúcim z Petržalky o 8.49 h. Potrvá do štvrtkového popoludnia. Posledný spoj, ktorý obmedzí, by mal byť Os 1346 s odchodom z Rajky o 16.12 h.
ZSSK odporúča, aby si cestujúci pred cestou overili spojenie na webe spoločnosti alebo v aplikácii a mali časovú rezervu.