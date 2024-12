ZSSK: Cez Štedrý deň bude v pracovnom nasadení vyše 1000 zamestnancov

Bratislava 23. decembra (TASR) - Zamestnanci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú v nasadení aj počas vianočných sviatkov. Na Štedrý deň (24. 12.) bude zabezpečovať plynulú a bezpečnú prepravu vyše 1000 zamestnancov vlakového dopravcu. V pondelok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Naši zamestnanci v tomto sviatočnom čase pracujú, aby umožnili rodinám stretnúť sa a vychutnať si spoločné chvíle. Aj nový grafikon, ktorý bol prispôsobený potrebám cestujúcich, prispeje k tomu, aby preprava vlakmi bola ešte efektívnejšia. Chcel by som poďakovať všetkým našim kolegom za ich obetavosť a profesionalitu obzvlášť v tomto sviatočnom období," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



V pracovnom nasadení budú počas Vianoc tiež rušňovodiči či dispečeri, ktorí dohliadajú na bezproblémovú prevádzku počas zimných mesiacov, keď môže dopravu ovplyvniť nepriaznivé počasie. "Cieľom každého z nás je dopraviť cestujúcich bezpečne a načas. Zima nás môže niekedy prekvapiť, ale snažíme sa byť vždy pripravení a urobiť pre našich cestujúcich všetko, čo je v našich možnostiach," priblížil dispečer ZSSK Marek Rácek.



Vlakový dopravca tiež apeluje na ľudí, aby sa riadili zásadami kampane Slušne vlakom a správali sa k sebe úctivo a ohľaduplne. "Všetci, ktorí pracujeme aj cez sviatky, máme spoločný cieľ - dopraviť všetkých cestujúcich domov, aby mohli stráviť Vianoce v pokoji so svojimi najbližšími. Apelujem preto na všetkých: Buďme milí k našim spolucestujúcim, dajme si prednosť pri nástupe a nechajme priestor tým, ktorí potrebujú pomoc. A to nielen na Vianoce," uzavrela vlakvedúca ZSSK Michaela Mičeková.