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ZSSK chce doplniť zabezpečovací systém ETCS do 41 motorových vlakov
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila verejné obstarávanie na modernizáciu 41 motorových jednotiek radu 861.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila verejné obstarávanie na modernizáciu 41 motorových jednotiek radu 861, ktoré chce vybaviť európskym vlakovým zabezpečovacím systémom ETCS. Predpokladaná hodnota zákazky je 36,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. ZSSK v pondelok informovala, že ide o ďalší konkrétny krok v posilňovaní bezpečnosti železničnej dopravy.
„Modernizácia sa má týkať 27 trojčlánkových a 14 dvojčlánkových motorových jednotiek radu 861. Súčasťou obstarávania je dodanie, inštalácia a schválenie systému ETCS Level 2, ktorý umožní prevádzku týchto vozidiel aj na príslušne vybavených tratiach ŽSR so systémom ETCS Level 1 a Level 2,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Pripravované obstarávanie jednotiek radu 861 podľa dopravcu nadväzuje na ďalšie projekty zavádzania ETCS vo vozidlách ZSSK vrátane samostatného obstarávania pre desať dieselových rušňov radu 757. Lehota na predkladanie ponúk v aktuálnej súťaži je do 17. decembra. Realizácia modernizácie bude závisieť od výsledkov verejného obstarávania a zabezpečenia financovania. ZSSK chce, aby moderné bezpečnostné technológie postupne chránili čoraz viac vlakov a cestujúcich. Rozširovanie ETCS je jedným z konkrétnych krokov na tejto ceste.
ETCS podľa ZSSK predstavuje ďalšiu nezávislú technickú vrstvu ochrany. Pri prevádzke na kompatibilne vybavených tratiach priebežne dohliada na dodržiavanie povolenej rýchlosti a bezpečných hraníc pohybu vlaku. Ak hrozí ich prekročenie a rušňovodič nezareaguje včas, systém dokáže automaticky aktivovať brzdenie. Technológia tak dopĺňa prácu rušňovodiča a poskytuje ďalšiu ochranu v situáciách, keď môže dôjsť k chybe alebo nepredvídanej udalosti. Jej prínos spočíva práve v tom, že bezpečnosť nezávisí iba od jedného opatrenia.
„Prvé výročie železničnej nehody pri Pezinku pripomína, aké dôležité je neustále zlepšovať bezpečnostné opatrenia. Jedným z vlakov, ktoré sa 9. novembra 2025 zrazili, bola práve motorová jednotka radu 861 bez palubnej časti systému ETCS,“ upozornil Baček. ZSSK preto považuje rozširovanie moderných zabezpečovacích technológií za dôležitú súčasť dlhodobej prevencie. Nové technológie však nie sú jediným riešením. Bezpečná železnica stojí na odbornej príprave zamestnancov, dodržiavaní prevádzkových pravidiel, technickej údržbe, kontrolnej činnosti a zabezpečovacích systémoch, ktoré sa navzájom dopĺňajú.
ZSSK popri príprave nových investícií pokračuje aj v cielenom vzdelávaní a kontrolnej činnosti. Cieľom je postupne posilňovať bezpečnosť tak, aby jednotlivé opatrenia vytvárali čo najúčinnejšiu spoločnú ochranu cestujúcich aj zamestnancov.
„Modernizácia sa má týkať 27 trojčlánkových a 14 dvojčlánkových motorových jednotiek radu 861. Súčasťou obstarávania je dodanie, inštalácia a schválenie systému ETCS Level 2, ktorý umožní prevádzku týchto vozidiel aj na príslušne vybavených tratiach ŽSR so systémom ETCS Level 1 a Level 2,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Pripravované obstarávanie jednotiek radu 861 podľa dopravcu nadväzuje na ďalšie projekty zavádzania ETCS vo vozidlách ZSSK vrátane samostatného obstarávania pre desať dieselových rušňov radu 757. Lehota na predkladanie ponúk v aktuálnej súťaži je do 17. decembra. Realizácia modernizácie bude závisieť od výsledkov verejného obstarávania a zabezpečenia financovania. ZSSK chce, aby moderné bezpečnostné technológie postupne chránili čoraz viac vlakov a cestujúcich. Rozširovanie ETCS je jedným z konkrétnych krokov na tejto ceste.
ETCS podľa ZSSK predstavuje ďalšiu nezávislú technickú vrstvu ochrany. Pri prevádzke na kompatibilne vybavených tratiach priebežne dohliada na dodržiavanie povolenej rýchlosti a bezpečných hraníc pohybu vlaku. Ak hrozí ich prekročenie a rušňovodič nezareaguje včas, systém dokáže automaticky aktivovať brzdenie. Technológia tak dopĺňa prácu rušňovodiča a poskytuje ďalšiu ochranu v situáciách, keď môže dôjsť k chybe alebo nepredvídanej udalosti. Jej prínos spočíva práve v tom, že bezpečnosť nezávisí iba od jedného opatrenia.
„Prvé výročie železničnej nehody pri Pezinku pripomína, aké dôležité je neustále zlepšovať bezpečnostné opatrenia. Jedným z vlakov, ktoré sa 9. novembra 2025 zrazili, bola práve motorová jednotka radu 861 bez palubnej časti systému ETCS,“ upozornil Baček. ZSSK preto považuje rozširovanie moderných zabezpečovacích technológií za dôležitú súčasť dlhodobej prevencie. Nové technológie však nie sú jediným riešením. Bezpečná železnica stojí na odbornej príprave zamestnancov, dodržiavaní prevádzkových pravidiel, technickej údržbe, kontrolnej činnosti a zabezpečovacích systémoch, ktoré sa navzájom dopĺňajú.
ZSSK popri príprave nových investícií pokračuje aj v cielenom vzdelávaní a kontrolnej činnosti. Cieľom je postupne posilňovať bezpečnosť tak, aby jednotlivé opatrenia vytvárali čo najúčinnejšiu spoločnú ochranu cestujúcich aj zamestnancov.