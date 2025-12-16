< sekcia Ekonomika
ZSSK chce obnoviť nočné vlaky, skúma odporúčania ÚHP k lôžkovým vozňom
Národný osobný vlakový dopravca uzatvoril zmluvu na dodanie lôžkových vozňov v novembri tohto roka so spoločnosťou ŽOS Vrútky.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhodnocuje odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) k nákupu desiatich lôžkových vozňov. Súčasťou investície za vyše 90 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) je opcia na ďalších 14 kusov a servis na desať rokov. „Posudzovať sa bude rozsah projektu, kombinácia ležadlových a lôžkových vozňov, model financovania aj časový harmonogram,“ informovala v utorok ZSSK.
Národný osobný vlakový dopravca uzatvoril zmluvu na dodanie lôžkových vozňov v novembri tohto roka so spoločnosťou ŽOS Vrútky. Zmluva je nastavená tak, aby nepredstavovala okamžitý finančný záväzok - obsahuje odkladaciu podmienku a nadobudne účinnosť až po zabezpečení financovania.
„ZSSK od začiatku deklarovala, že projekt bude pokračovať až po odbornom posúdení,“ uviedla s tým, že na hodnotenie ÚHP čakala a bude ho brať ako jeden z kľúčových podkladov pre ďalší postup. Aktualizované hodnotenie ÚHP teraz ZSSK analyzuje v kontexte širšieho rozhodovania o budúcnosti nočnej dopravy.
ZSSK požiadala ÚHP o hodnotenie nákupu lôžkových vozňov po uzavretí zmluvy. Podľa analytickej inštitúcie nie je jasné, či budú lôžkové vozne adekvátne a efektívne využité. „Projekt nie je finančne návratný a spoločenské prínosy sú nižšie ako náklady aj napriek optimistickej prognóze počtu cestujúcich,“ upozornil ÚHP s tým, že nákup lôžkových vozňov môže zvýšiť dotácie na nočnú dopravu.
Analytická inštitúcia odporučila pred rozhodnutím o realizácii projektu prehodnotiť jeho prioritu v porovnaní s inými vhodnými projektami obnovy vozidiel ako nákup rýchlikových a prímestských súprav, investície do ETCS alebo rozvoja údržby.
Navrhla tiež v prípade pokračovania obnovy vozidiel v nočnej doprave uprednostniť modernizáciu ležadlových vozňov z paralelného projektu. Nákup lôžkových vozňov odporučila realizovať iba pri preukázaní finančne návratného biznis modelu a využití plánovaných vozňov. ZSSK by zároveň mala vypracovať priorizovaný investičný plán pre obnovu vozidlového parku.
ÚHP tiež odporučil ministerstvu dopravy pripraviť koncepciu nočnej dopravy a zohľadniť efektívnosť, dosahy na štátny rozpočet a dlhodobú udržateľnosť. Zároveň by malo prijať opatrenia na zefektívnenie nočnej dopravy, napríklad úpravu cien, optimalizáciu kapacít vlakov a väčšie využitie ležadlových vozňov.
Nočná doprava má na Slovensku podľa ZSSK svoje miesto, no jej budúca podoba musí zodpovedať reálnym možnostiam verejných financií aj očakávaniam cestujúcich. Aj preto vníma hodnotenie ÚHP ako dôležitý krok v procese, nie ako jeho koniec.
Spoločnosť má v súčasnosti 30 lôžkových vozňov, pričom väčšina z nich bola vyrobená v 80. rokoch minulého storočia. „Časť vozňov nie je klimatizovaná a viaceré sú na konci technickej životnosti. Bez ich postupnej náhrady by nočná doprava nebola dlhodobo udržateľná,“ podotkol dopravca.
ZSSK zároveň pokračuje v príprave modernizácie ležadlových vozňov, ktoré predstavujú dostupnejší segment nočnej dopravy, pričom lôžkové vozne tvoria jej prémiovú časť. Zákazku na modernizáciu desiatich starších osobných vozňov (z rokov 1986 a 1987) na ležadlové vozne za takmer 36 miliónov eur bez DPH vrátane opcie na ďalších desať vozňov zadala tiež v novembri firme ŽOS Trnava.
