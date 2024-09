ZSSK chce prenajať 15 nových rušňov

Bratislava 23. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) si chce prenajať 15 nových rušňov na desať rokov s opciou na ďalších 15 vozidiel, predpokladaná hodnota zákazky zverejnená vo vestníku verejného obstarávania je vyše 278 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Uprednostnenie prenájmu pred kúpou nových rušňov ZSSK vysvetlila časovou tiesňou. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) dopravcovi odporučil prenajať len nevyhnutný počet rušňov, za ekonomickejšie analytici považujú kúpu.



"Ak by ZSSK nepristúpila k prenájmu nových rušňov, hrozila by strata schopnosti realizovať medzinárodné trakčné výkony, najmä v Českej republike, kde od 1. januára 2025 nebude možné nasadiť rušne bez požadovaného Európskeho systému riadenia vlakov (ETCS). To môže viesť k výpadku výnosov vo výške približne 8,11 milióna eur ročne. ZSSK by taktiež stratila schopnosť konkurovať v liberalizovanej železničnej doprave v Európe," vysvetlil hovorca ZSSK Dominik Drevický.



Podľa Ministerstva dopravy SR je prenájom rušňov bežnou praxou na Slovensku i v zahraničí a ide o rozhodnutie ZSSK, reagovala hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.



Potrebu mať nové rušne k dispozícii skôr považuje ÚHP za relevantný argument, no prenájom by sa podľa nich mal týkať len nevyhnutného počtu rušňov na čo najkratšie obdobie. Analytici odporučili ZSSK znížiť počet prenajímaných rušňov z 15 na deväť, čo je podľa nich počet nevyhnutný na zabezpečenie výkonov medzi ZSSK a zahraničnými dopravcami od roku 2025. Odporučili tiež preveriť možnosť prenajať rušne na kratšie obdobie.



Podľa dopravcu prenájom menšieho počtu vozidiel a zníženie zahraničných výkonov alebo kompenzácie zahraničným dopravcom by mohli byť finančné náročné. Narušiť by sa tiež mohli vzťahy so zahraničnými partnermi, čo by mohlo znížiť konkurencieschopnosť ZSSK na medzinárodných trasách. "Krátkodobý prenájom na 3 - 4 roky nie je pre dodávateľov atraktívny a neposkytuje stabilitu ani finančné výhody," uviedol Drevický.



Analytici z ÚHP poukázali na to, že z dlhodobého hľadiska je ekonomickejšie rušne kúpiť. Podľa ich výpočtov by pri kúpe 30 rušňov oproti ich prenájmu ZSSK ušetrilo približne štyri milióny eur, navyše, rušne by už boli majetkom ZSSK. "ZSSK momentálne preferuje prenájom z dôvodu rýchlosti dodania a flexibility v prevádzke, avšak do budúcna aktívne plánuje investície do nákupu nových rušňov," uviedol Drevický.



Doplnil, že ZSSK pri modernizácii vozového parku zvažovalo najprv nákup 25 nových rušňov, avšak to si vyžadovalo vysoké počiatočné náklady a dlhé dodacie doby, rušne by boli k dispozícii najskôr v roku 2028. Drevický dodal, že desaťročný prenájom 15 rušňov s možnosťou opcie na ďalších 15 vozidiel ZSSK vyhodnotilo ako najoptimálnejšie riešenie z viacerých hľadísk.