ZSSK chce zlepšovať čistotu a komfort vo vlakoch, pribudnú nové vlaky
Do prevádzky by mala pribudnúť minimálne jedna veľkokapacitná dvojposchodová jednotka KISS od výrobcu Stadler.
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce v roku 2026 pokračovať v systematickom zlepšovaní čistoty a komfortu vo vlakoch. Pokračuje priebežné čistenie počas jazdy na vybraných spojoch aj dôsledný monitoring kvality, informoval národný vlakový dopravca.
Nové a modernizované vozidlá budú podľa spoločnosti štandardne vybavené klimatizáciou, Wi-Fi pripojením, USB zásuvkami, modernými informačnými systémami a priestorom pre bicykle. „ZSSK pokračuje v nasadzovaní regionálnych jednotiek RegioPanter, ktorých bude v prevádzke spolu 45, a zároveň v prenájme už celkovo 15 moderných rušňov Siemens Vectron pre diaľkovú dopravu,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Do prevádzky by mala pribudnúť minimálne jedna veľkokapacitná dvojposchodová jednotka KISS od výrobcu Stadler, financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom ostatné plánuje dopravca nasadiť v grafikone 2026/2027. Vo výrobe sú už nové batériové jednotky BEMU od Škoda Group, cestujúci ich budú môcť využívať pravdepodobne v roku 2027.
Zlepšenie komfortu podľa ZSSK prinesie aj modernizácia nočnej dopravy. V roku 2026 sa spúšťa modernizácia 10 lôžkových vozňov, pričom prvé modernizované vozne by sa mali objaviť v prevádzke už v tomto roku. „Vyšší komfort pocítia cestujúci aj v regionálnej doprave. Modernizácia motorových jednotiek 813 Bageta prinesie nové sedadlá, klimatizáciu a modernizované toalety, čo zlepší kultúru cestovania na tratiach, kde tieto vlaky premávajú,“ priblížil Baček.
ZSSK bude v roku 2026 pokračovať v rozvoji digitálnych služieb, ktoré zjednodušujú cestovanie vlakom. Aplikácia IDeme vlakom umožňuje digitálny nákup cestovných lístkov, správu zliav a zákaznícke konto. V priebehu roka pribudne aj možnosť elektronického preukazu a začne sa pilotné testovanie systému check-in/check-out, pri ktorom si cestujúci označí začiatok a koniec cesty a systém mu automaticky vypočíta najvýhodnejšie cestovné.
ZSSK sa pripravuje aj na zavedenie nového predajného systému, ktorý prepojí všetky predajné kanály - e-shop, mobilnú aplikáciu aj pokladnice - do jednotného riešenia. „Cieľom je jednotný a jednoduchší predaj cestovných lístkov. Súčasťou tejto zmeny bude aj postupná modernizácia zákazníckych centier a zrýchlenie vybavovania podaní,“ pokračoval Baček.
Novou možnosťou bude nákup cestovných lístkov priamo cez portál cp.sk, čím sa rozšíria dostupné predajné kanály pre cestujúcich. ZSSK zároveň zvýši počet kontrol vo vlakoch bez vlakvedúcich, teda so samoobslužným výpravným systémom. Ako dopravca dodal, kontrola cestovných lístkov bude dôslednejšia a naďalej platí zásada „bez lístka sa nejazdí“, ktorá zabezpečuje férové podmienky pre všetkých cestujúcich. Aj v tomto roku bude pokračovať projekt Vlaková patrola, ktorý motivuje k cestovaniu vlakom najmä rodiny s deťmi.
