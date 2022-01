Železničná spoločnosť Slovensko chce zvrátiť nedostatok rušňovodičov

Na snímke zľava minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko Roman Koreň počas tlačovej konferencie na tému: Opatrenia na zvýšenie počtu rušňovodičov v Bratislave v utorok 25. januára 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke zľava minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko Roman Koreň počas tlačovej konferencie na tému: Opatrenia na zvýšenie počtu rušňovodičov v Bratislave v utorok 25. januára 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 25. januára (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) chce zvrátiť problém s nedostatkom rušňovodičov. Profesiu sa snaží zatraktívniť, a to aj formou zvýšenia miezd. Zároveň štartuje náborovú kampaň, tiež sa rozbiehajú kurzy. Pomôcť vykryť prevádzku má aj zvýšený fond pracovného času. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň spolu s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina).priblížil Koreň s tým, že chýbajúce kapacity sa snažia napĺňať najmä nadčasovou prácou. Najviac rušňovodičov podľa jeho slov chýba v regióne Bratislavy či Nových Zámkov. Skonštatoval, že počty odrieknutých vlakov postupne klesajú, problém zatiaľ bude pretrvávať pri vlakoch na Triblavinu.Podotkol, že pandémia negatívne ovplyvnila najmä prípravu nových rušňovodičov, pričom viac ako rok spoločnosť nevyškolila žiadneho nového rušňovodiča. Momentálne sú podľa neho kurzy veľmi dobre rozbehnuté, je tam približne 130 kandidátov. Predpokladá, že viac ako 100 by malo nastúpiť do konca tohto roka medzi kolegov. Rozbiehajú sa aj ďalšie kurzy na ďalších 170 kandidátov.Koreň poznamenal, že pomôcť by mala aj úprava fondu pracovného času, ktorý sa zvýšil na 36 hodín, čo sa však v praxi prejaví až vo februári. Došlo aj k zvýšeniu mzdy.doplnil. Uvažuje sa aj nad možnosťami vernostných príplatkov.Tento týždeň zároveň ZSSK vyhlasuje náborovú kampaň, kde hľadajú "hotových" rušňovodičov. Koreň priblížil, že náborový príspevok je zvýšený, ponúkajú aj príspevok pre rušňovodičov, ktorí prídu zo vzdialenosti viac ako 150 kilometrov. Aj pre súčasných zamestnancov ZSSK ponúka príspevok, ak nájdu ďalšieho kandidáta, ktorý podpíše zmluvu so spoločnosťou.Zvýšenie miezd v rámci efektivizácie pracovného času si podľa šéfa ZSSK vyžiadalo navyše výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške päť miliónov eur.dodal.Nielen stav vlakového personálu je však dôvodom, prečo sú vlaky odriekané. Koreň skonštatoval, že spoločnosť "trpí" aj stavom hnacích koľajových vozidiel, pričom veľa omeškaní je u dodávateľov a subdodávateľov.podotkol Koreň.Minister dopravy pripomenul, že na dostupnosť vlakov vplýva viacero faktorov, vrátane nehodových či mimoriadnych udalostí a poveternostných vplyvov. V ideálnom stave podľa jeho slov nie je ani železničná infraštruktúra, ktorú chce rezort skvalitňovať.upozornil.