Do vlakov smeruje posila v podobe šiestich reštauračných vozňov

Bratislava 8. októbra (TASR) – Do diaľkových vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko smeruje posila v podobe šiestich moderných reštauračných vozňov. Flotila reštauračných vozňov bude nasadená na vlaky R 6xx na trase Košice – Bratislava. Vozne s rokom výroby 1988 podstupujú kompletnú modernizáciu interiéru aj exteriéru. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Hovorca priblížil, že v súčasnosti sa uskutočňuje zásadná modernizácia interiéru reštauračných vozňov, ktoré boli v prevádzke od roku 1988.



„Kompletná modernizácia sa týkala najmä reštauračnej časti, vybavenia kuchyne, ale aj výmeny interiérových dverí, podláh, WC bunky, opravy klimatizácie, centrálneho zdroja energie, informačného a komunikačného systému či vodného hospodárstva," spresnil.



Modernizované reštauračné vozne budú radené do vlakov R 6xx na trati Košice – Bratislava. Prvý zo šiestich vozňov odovzdala ZSSK firma RWS Services do prevádzky 3. septembra ako vysúťažený dodávateľ v rámci verejného obstarávania. Následne bol 5. septembra zaradený do vlaku R 606 Tatran. Podľa Kováča ide o najmodernejšiu posilu vo flotile „reštaurákov".



Vlastníkom reštauračného vozňa je súkromná spoločnosť, ktorá v rámci verejného obstarávania z roku 2019 vyhláseného ZSSK ponúkla najvýhodnejšie podmienky prenájmu reštauračného vozňa s tým, že do budúcna sa ráta s prenájmom celkovo šiestich identických vozňov.



„Náklady obstarania vozňa, jeho modernizácie, ako aj prevádzkovej údržby znáša výlučne vlastník vozňa a tieto náklady tak nezaťažujú rozpočet ani personálne kapacity ZSSK," ozrejmil Kováč.