Rýchliky z Banskej Bystrice presmerujú na Bratislavu - Nové Mesto
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od 4. septembra dočasne presmeruje väčšinu rýchlikov na trase Bratislava a Banská Bystrica, a to z bratislavskej hlavnej stanice na zastávku Bratislava-Nové Mesto. Dôvodom sú výlukové práce na železničnej infraštruktúre v okolí hlavnej stanice. V utorok o tom informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Vlaky by sa mali vrátiť podľa spoločnosti na pôvodnú trasu 28. októbra. Dopravca odporúča cestujúcim využiť na docestovanie na hlavnú stanicu mestskú hromadnú dopravu (MHD) v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). „Väčšina rýchlikov Urpín linky Bratislava hl. stanica - Banská Bystrica bude pre výlukové práce v okolí hlavnej stanice presmerovaná cez stanicu Bratislava predmestie na stanicu Bratislava-Nové Mesto,“ uviedla spoločnosť.
Počas výluky bude k dispozícii aj niekoľko prestupných možností. Zo stanice Bratislava predmestie sa cestujúci vedia dostať peši na stanicu Bratislava-Vinohrady s možnosťou prestupu na vlaky smerujúce na hlavnú stanicu. Rovnako môžu využiť aj zastávku MHD s názvom Stanica Vinohrady, kde premáva električková linka 3 do centra. V prípade stanice Bratislava-Nové Mesto majú možnosť cestujúci prestúpiť na vlaky súkromného dopravcu Leo Express Slovensko smerom na hlavnú stanicu, pričom cestovný lístok bude uznaný na úseku Bratislava-Nové Mesto a Bratislava hlavná stanica. Zároveň je možné využiť aj MHD zastávku s názvom Stanica Nové Mesto, odkiaľ premáva električková linka 4 do centra.
„Vybrané vlaky zo smeru Galanta, ktoré budú pokračovať na hlavnú stanicu, budú vedené odklonom cez Bratislava východ. Cestujúci musia počítať s možným meškaním päť až pätnásť minút. Vlaky zastavujúce na Bratislava-Vinohrady budú obsluhovať nástupištia č. 3 a 4,“ dodala spoločnosť.
