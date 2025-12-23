< sekcia Ekonomika
ZSSK dohodla nižšiu cenu servisu a spúšťa projekt nových lôžok
Bratislava 23. decembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podniká ďalší krok na ceste k modernej a dôstojnej nočnej doprave. Po dôslednej príprave a rokovaniach ZSSK oficiálne aktivovala zmluvu na nákup desiatich modernizovaných lôžkových vozňov. Spolu s tým, ako zmluva nadobudla účinnosť, sa podarilo vyrokovať výrazne výhodnejšiu cenu za ich desaťročný servis v súlade s odporúčaniami Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Informoval o tom hovorca spoločnosti Ján Baček.
Spresnil, že s dodávateľom, slovenským výrobcom ŽOS Vrútky, sa podarilo znížiť vysúťaženú cenu za servis o viac ako 24 %. Táto dohoda prinesie počas nasledujúcich desiatich rokov úsporu viac než tri milióny eur oproti pôvodne plánovaným nákladom. Úprava servisnej zmluvy zároveň reaguje na závery ÚHP z decembra 2025, ktoré odporúčali zvýšiť efektivitu projektu a nastaviť jasné kontrolné mechanizmy.
Poznamenal, že nočná doprava má na Slovensku svojich verných cestujúcich - rodičov s deťmi, študentov, turistov aj pracovníkov, ktorí sa presúvajú medzi regiónmi. Cestovať v noci však doteraz často znamenalo stiesnené priestory, chýbajúce sprchy, nefunkčné prepadové toalety či klimatizáciu. Modernizácia lôžkových vozňov preto nie je len technickou investíciou, je odpoveďou na dopyt ľudí po dôstojnom a pohodlnom nočnom presune naprieč Slovenskom v štandarde 21. storočia.
Hovorca spresnil, že každý z desiatich nových vozňov bude vybavený minimálne 30 lôžkami, klimatizáciou, sprchami, zásuvkami, moderným informačným systémom a prvkami, ktoré zodpovedajú súčasným očakávaniam v oblasti hygieny, komfortu a súkromia. ZSSK si zároveň zabezpečila vysokú dostupnosť vozňov počas celej doby prevádzky, servisná zmluva obsahuje zmluvné sankcie aj právo na odstúpenie, ak by kvalita nebola dodržaná.
Projekt je podľa hovorcových informácií plne financovaný z investičného rámca ZSSK. Prvé vozne by mali byť nasadené už v budúcom roku, najneskôr do 24 mesiacov od účinnosti zmluvy.
Uviedol, že ZSSK v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR pripravuje aktualizáciu koncepcie nočnej dopravy. Cieľom je optimalizovať využitie kapacít, prehodnotiť obsluhované trasy, kapacitu a cenovú politiku a zamerať sa na udržateľné poskytovanie tejto verejnej služby. Výsledkom má byť atraktívnejšia, efektívnejšia a dôstojnejšia nočná železničná doprava pre Slovensko.
Dodal, že súčasťou pripravovaných zmien bude aj prehodnotenie tarifného systému pre lôžkové vozne. Cieľom je nastaviť férovú, jednoduchú a udržateľnú cenu, ktorá zohľadní vyššiu kvalitu služieb aj očakávanú úroveň komfortu. ZSSK bude hľadať model, ktorý umožní lepšie vyťaženie vozňov a zároveň ostane dostupný pre široké spektrum cestujúcich. O konkrétnych návrhoch bude ZSSK včas informovať verejnosť.
