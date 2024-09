Elektrické vlaky Panter dostanú európsky zabezpečovací systém ETCS

Bratislava 4. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhlásila verejné obstarávanie na inštaláciu Európskeho systému riadenia vlakov (ETCS) do 20 elektrických vlakov Panter. Vlaky tak budú môcť na tratiach vybavených týmto systémom jazdiť maximálnou rýchlosťou 160 km/h, inštalácia systému umožní aj vyššiu bezpečnosť. Predpokladaná hodnota zákazky je 14,9 milióna eur. V stredu o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Počas júna prebehla aktivácia Európskeho systému riadenia vlakov v 12 rušňoch radu 361. V tieto dni pokračujeme s vyhlásením verejného obstarávania na inštaláciu systému ETCS do moderných vlakových jednotiek radu 660/661 Panter s predpokladanou hodnotou 14,9 milióna eur. Je to ďalší krok v modernizácii našej flotily, ktorý prispeje k zvýšeniu kvality a bezpečnosti cestovania na slovenských železniciach," priblížil generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Nový vlakový systém podľa železničného dopravcu prinesie zvýšenú bezpečnosť a minimalizuje riziko nehôd tým, že automaticky kontroluje maximálnu rýchlosť vlaku na základe podkladov statického profilu trati a požiadaviek z prevádzky. Systém tak podľa ZSSK výrazne znižuje možnosť ľudských chýb. ETCS umožňuje tiež lepšiu integráciu s medzinárodnými železničnými sieťami.



ZSSK má európsky zabezpečovací systém ETCS nainštalovaný a prevádzkovaný zatiaľ v 72 rušňoch a jednotkách vrátane 10 prenajatých rušňov Vectron. Systém pre ďalších deväť rušňov je aktuálne v štádiu schvaľovania. Do elektrických vlakov Panter by systém ETCS mohol byť po vysúťažení postupne zavedený v období rokov 2025 až 2026.



V súčasnosti je systém ETCS na Slovensku nainštalovaný na tratiach od bratislavskej Rače až po Žilinu, a tiež medzi Žilinou a Čadcou. Železnice SR (ŽSR), ktoré sú manažérom železničnej infraštruktúry, plánujú podľa ZSSK rozšíriť tento systém na hlavné prepravné trasy na Slovensku.