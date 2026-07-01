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ZSSK: Horúčavy preverujú infraštruktúru, vozidlá aj technológie
Do prevádzky budú postupne prichádzať nové elektrické jednotky, batériové vlaky aj komplexne modernizované regionálne vozidlá.
Autor TASR
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Bratislava 1. júla (TASR) - Extrémne horúčavy sa postupne stávajú novou realitou európskeho leta. Teploty blížiace sa k 40 stupňom Celzia preverujú železničnú infraštruktúru, vozidlá aj technológie spôsobom, s akým sa železnice ešte pred niekoľkými rokmi stretávali len výnimočne. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že preto dlhodobo investuje do modernizácie vozového parku a zvyšovania komfortu cestovania.
„Kým približne pred desiatimi rokmi tvorili klimatizované vozidlá približne polovicu vozového parku, dnes je klimatizáciou vybavených približne 90 % vozidiel ZSSK. V pravidelnom radení sú všetky denné diaľkové vlaky zostavené z klimatizovaných vozidiel a klimatizácia sa postupne stáva štandardom aj v regionálnej doprave,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Do prevádzky budú postupne prichádzať nové elektrické jednotky, batériové vlaky aj komplexne modernizované regionálne vozidlá. Každé nové alebo modernizované vozidlo bude podľa dopravcu vybavené klimatizáciou, moderným informačným systémom, bezbariérovým prístupom a ďalšími prvkami, ktoré cestujúci oprávnene očakávajú.
Súčasťou obnovy bude aj modernizácia 33 regionálnych jednotiek, ktoré tiež získajú klimatizáciu, ale aj nový interiér, vákuové toalety a ďalšie technológie predlžujúce ich životnosť. Cieľom ZSSK je postupne dosiahnuť 100 % klimatizovaných vozidiel aj v regionálnej doprave.
Počas celej letnej sezóny technické pracoviská priebežne monitorujú stav klimatizačných zariadení a pri každej zistenej poruche zabezpečujú opravu v najbližšom možnom technologickom okne. „Spoľahlivosť klimatizácie je výsledkom každodennej práce technikov, údržby a prevádzkových zamestnancov po celom Slovensku. ZSSK už má vyškolených aj svojich vlastných zamestnancov, ktorí vedia údržbu klimatizácií zabezpečiť,“ priblížil Baček.
Získanie potrebných certifikátov podľa neho trvalo niekoľko mesiacov a išlo o mimoriadne náročné skúšky. Títo zamestnanci tak vedia posilniť kapacity externých spoločnosti, ktoré údržbu klimatizácií zabezpečovali doposiaľ. Súčasne už ZSSK má k dispozícii aj vlastné potrebne vybavenie na servis.
„V najbližších rokoch ZSSK postupne uvedie do prevádzky ďalšie elektrické jednotky Panter, veľkokapacitné dvojpodlažné jednotky Kiss, nové batériové jednotky pre trate bez elektrifikácie,“ vymenoval hovorca.
Komplexne modernizovaných 33 motorových jednotiek radu 813 Bageta získa klimatizáciu, nový interiér, vákuové toalety, Wi-Fi, USB zásuvky a predĺžia svoju životnosť o ďalších desať až 15 rokov. Modernizované lôžkové vozne budú mať klimatizované kupé, nové sociálne zariadenia a vyšší štandard nočného cestovania.
„Každé nové alebo modernizované vozidlo znamená ďalší krok k cieľu, aby bola klimatizácia samozrejmosťou vo všetkých vlakoch ZSSK vrátane regionálnej dopravy,“ dodal Baček.
„Kým približne pred desiatimi rokmi tvorili klimatizované vozidlá približne polovicu vozového parku, dnes je klimatizáciou vybavených približne 90 % vozidiel ZSSK. V pravidelnom radení sú všetky denné diaľkové vlaky zostavené z klimatizovaných vozidiel a klimatizácia sa postupne stáva štandardom aj v regionálnej doprave,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Do prevádzky budú postupne prichádzať nové elektrické jednotky, batériové vlaky aj komplexne modernizované regionálne vozidlá. Každé nové alebo modernizované vozidlo bude podľa dopravcu vybavené klimatizáciou, moderným informačným systémom, bezbariérovým prístupom a ďalšími prvkami, ktoré cestujúci oprávnene očakávajú.
Súčasťou obnovy bude aj modernizácia 33 regionálnych jednotiek, ktoré tiež získajú klimatizáciu, ale aj nový interiér, vákuové toalety a ďalšie technológie predlžujúce ich životnosť. Cieľom ZSSK je postupne dosiahnuť 100 % klimatizovaných vozidiel aj v regionálnej doprave.
Počas celej letnej sezóny technické pracoviská priebežne monitorujú stav klimatizačných zariadení a pri každej zistenej poruche zabezpečujú opravu v najbližšom možnom technologickom okne. „Spoľahlivosť klimatizácie je výsledkom každodennej práce technikov, údržby a prevádzkových zamestnancov po celom Slovensku. ZSSK už má vyškolených aj svojich vlastných zamestnancov, ktorí vedia údržbu klimatizácií zabezpečiť,“ priblížil Baček.
Získanie potrebných certifikátov podľa neho trvalo niekoľko mesiacov a išlo o mimoriadne náročné skúšky. Títo zamestnanci tak vedia posilniť kapacity externých spoločnosti, ktoré údržbu klimatizácií zabezpečovali doposiaľ. Súčasne už ZSSK má k dispozícii aj vlastné potrebne vybavenie na servis.
„V najbližších rokoch ZSSK postupne uvedie do prevádzky ďalšie elektrické jednotky Panter, veľkokapacitné dvojpodlažné jednotky Kiss, nové batériové jednotky pre trate bez elektrifikácie,“ vymenoval hovorca.
Komplexne modernizovaných 33 motorových jednotiek radu 813 Bageta získa klimatizáciu, nový interiér, vákuové toalety, Wi-Fi, USB zásuvky a predĺžia svoju životnosť o ďalších desať až 15 rokov. Modernizované lôžkové vozne budú mať klimatizované kupé, nové sociálne zariadenia a vyšší štandard nočného cestovania.
„Každé nové alebo modernizované vozidlo znamená ďalší krok k cieľu, aby bola klimatizácia samozrejmosťou vo všetkých vlakoch ZSSK vrátane regionálnej dopravy,“ dodal Baček.