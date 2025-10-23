< sekcia Ekonomika
ZSSK informovala o dočasných obmedzeniach vlakov Zakarpatia
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Z dôvodu výlukových prác na ukrajinskej trati Čop - Mukačevo budú niektoré medzištátne spoje linky Košice - Mukačevo v určených termínoch premávať len po stanicu Čop, inokedy budú odrieknuté v celej ich trase. Upozornila na to vo štvrtok Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Národný dopravca priblížil, že na základe informácie od Ukrajinských železníc (UZ) bude dočasne neprejazdná koľaj so štandardným európskym rozchodom v úseku Čop - Mukačevo. ZSSK preto informuje o konkrétnych opatreniach vo vybraných dátumoch.
V termínoch od 22. októbra do 1. novembra 2025 a od 3. do 10. novembra 2025 budú medzištátne rýchliky R 960, R 962, R 963 a R 965 Zakarpatia vedené len medzi Košicami a Čopom. Cestujúci, ktorí plánujú cestovať do Mukačeva, môžu využiť v úseku Čop - Mukačevo a späť vnútroštátne vlakové spoje Ukrajinských železníc (UZ), ktoré premávajú podľa ich cestovného poriadku.
Od 11. do 14. novembra 2025 budú medzištátne rýchliky R 960 a R 963 Zakarpatia odrieknuté v celom úseku trasy, teda z Košíc do Mukačeva a späť. Zvyšné vlakové spojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou budú premávať bez obmedzení a v zmysle platného cestovného poriadku v celej trase.
Obmedzenia sa netýkajú vlakov R 961 a R 964 na trase Košice - Čop - Užhorod s priamymi vozňami do/z Bratislavy a prípojmi do/z Kyjeva. Tieto vlaky premávajú v zmysle platného cestovného poriadku ZSSK, dodal národný dopravca.
