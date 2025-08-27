< sekcia Ekonomika
ZSSK je pripravená zapojiť sa do súťaže s liberalizáciou dopravy
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) víta zverejnenie koncepčného materiálu k liberalizácii železničnej dopravy. Národný dopravca sa v tejto chvíli oboznamuje s uvedenými zásadami a podmienkami a je pripravený zapojiť sa do verejnej súťaže. Informovala o tom v stredu riaditeľka odboru komunikácie ZSSK Jana Pôbišová.
Spoločnosť uviedla, že liberalizácia železničnej dopravy je celoeurópsky proces. „Uvedomujeme si, že ide o oblasť, ku ktorej treba pristupovať s plnou vážnosťou, transparentne a s dostatočným predstihom, aby mali všetci dopravcovia rovnaké podmienky. Len tak môže súťaž priniesť čo najlepšiu ponuku pre štát a pre cestujúcich,“ skonštatoval národný dopravca.
ZSSK priblížila, že už v súčasnosti zvyšuje efektívnosť, modernizuje vozidlá, zavádza nové služby či zlepšuje kvalitu prepravy. Tieto kroky spolu s odborným personálom a dlhoročnými skúsenosťami predstavujú podľa národného dopravcu dobré predpoklady uspieť v konkurenčnom prostredí. Samozrejme, veľa bude závisieť od toho, ako budú konkrétne súťaže nastavené, dodala ZSSK.
Slovensko bude musieť v súlade s nariadením Európskej únie o liberalizácii trhu verejnej osobnej dopravy do roku 2030 vysúťažiť prevádzkovateľov všetkých železničných spojov. Vyplýva to z materiálu Liberalizácia dopravných služieb vo verejnom záujme na železničných a špeciálnych dráhach, ktorý v stredu zobrala na vedomie vláda.
